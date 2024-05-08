彰化縣議員施嘉華涉贊助文宣品賄賂 二審今判刑3年1月

彰化縣議員施嘉華與其父親在前年九合一選舉期間，利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏鄉鎮民代或村長候選人支持，一審施與其父分別被判刑3年2月、3年4月，都褫奪公權3年，全案上訴台中高分院後，今天宣判，認為施與其父涉犯交付賄賂罪，部分犯罪事實與一審認定不同，分別減輕一個月，改判3年1月、3年3月，仍褫奪公權3年，仍可上訴。

台中高分院表示，此案撤銷改判理由此案施姓父子除了提供金錢、贊助鄉代候選人文宣品之外，還有委由候選人再轉交給其同戶家人，檢方起訴事實與一審認定，已達到對有投票權人支付賄賂的階段，但二審審理後認為，根據卷內事證，應只構成預備行賄罪，但施姓父子涉犯交付賄賂罪，最低法定刑為3年以上，因此分別各減輕1個月。

檢警調查，前年選舉期間，施嘉華參選彰化縣第三選區（和美）縣議員，利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏較具地方影響力的鄉鎮民代表或村長候選人。

其中，施嘉華贊助5.5萬元的文宣筆、打火機給伸港鄉周姓鄉代候選人，施復興贊助價值約7.2萬千元的口罩給邱姓和美鎮民代表候選人，贊助1.5萬元的文宣筆給林姓伸港鄉代候選人，要求這些候選人協助，讓選民投票給施嘉華。

施復興父子應訊時強調，他是與村長、鎮代候選人聯合競選，才會代購各種文宣品，並向相關候選人收取文宣品費用，並非賄選。施復興腦部曾手術，經常忘記事情，檢察官偵訊時態度凶悍，導致他們記憶力混亂，才不記得曾向聯合競選者收款等事項。

一審審酌，施復興曾任線西鄉民代表會副主席，施嘉華兩度當選縣議員，為爭取和美鎮、伸港鄉、線西鄉選民支持，變相提供同等價額的現金，單獨或共同基於對於有投票權的人行求、期約、交付賄賂，而約其一定行使投票權的犯意聯絡，分別判處施嘉華3年2月、施復興3年4月的有期徒刑，褫奪公權3年。