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基隆市民體育活動中心屋頂倒塌砸壞吊車 包商判賠工程行300萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南蔡姓包商向新北工程行以每日租金1萬2千元租用25噸機械吊車2天至基隆市民體育活動中心施工，但去年6月9日拆除屋頂工程時發生倒塌意外，致吊車嚴重受損，工程行求償其修復費用及5個月租金損失，惟該吊車已逾25年，經換算修復費用、工資及減損收益，法官判賠300萬元。

新北工程行高姓負責人主張，該吊車報價修復費用共計457萬多元（含工資102萬多元、零件355萬多元），且該吊車受損嚴重無法繼續出租收益，每月平均收益約為36萬元，自去年6月9日起至同年11月起訴時，已逾5個月，租金營業損失共計180萬元，以上合計637萬多元。

然而，蔡姓包商經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作何聲明或陳述。

台南地院指出，高姓負責人主張蔡男向他承租該吊車，進行基隆市民體育活動中心屋頂拆除作業，未盡防護義務，應注意而未注意，導致屋頂倒塌，導致該吊車受損嚴重，堪認蔡未盡善良管理人的注意義務甚明，自應就該吊車受損負損害賠償之責。

台南地院表示，吊車於事故發生時已逾25年，已逾使用年限，應屬有殘值資產。該吊車更新零件折舊後金額應為18萬多元，加計工資102萬多元，吊車損害金額為121萬多元。

又依工程行所提出營收資料，該吊車每月平均月收入約為36萬多元，該行主張以每月36萬元作為租金收益的計算基準，尚稱適當。自去年6月至11月，所減損租金收益為180萬。

台南地院認為，高請求蔡應賠償301萬多元，包括吊車修復費用18萬多元、工資102萬多元、減損租金收益180萬多元，可上訴。

台南地院認為，工程行高姓負責人請求蔡姓包商應賠償301萬多元，包括吊車修復費用18萬多元、工資102萬多元、減損租金收益180萬多元。圖／本報資料照
台南地院認為，工程行高姓負責人請求蔡姓包商應賠償301萬多元，包括吊車修復費用18萬多元、工資102萬多元、減損租金收益180萬多元。圖／本報資料照

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