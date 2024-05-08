才遞補屏東縣議員 張振亮涉賄選判刑

屏縣議員張振亮涉賄選二審有罪即起停權。本報資料照片 屏東縣議員張振亮去年11月才遞補為縣議員，但他在前年競選時涉賄選，一審屏東地院判無罪，二審高雄高分院昨宣判，認定張振亮拿30萬元給江姓樁腳「綁樁」，昨依選罷法行求賄賂罪判張處8月徒刑、褫奪公權3年。依規定，張即日起停止其議員職權。張振亮獲悉後喊冤，要再上訴。

另外，屏東縣議長周典論涉在郭台銘競選總統時收購連署書遭檢方起訴，去年12月起羈押禁見逾4個月，屏東地院昨開延押庭訊問周典論健康情況，周典論說，心臟刺痛6日到醫院急診，希望能趕快出來，去年醫生就說心臟血管阻塞70％，3條有2條堵塞，需心導管手術，律師要求交保就醫手術，以免發生生命危險。法官將合議後再裁定是否交保。

縣議員吳亮慶涉賄選被判當選無效確定，同選區落選頭民進黨籍張振亮遞補議員不到半年，昨因賄選案二審判有罪。判決指出，選舉期間張振亮遭人檢舉涉買票，張為求當選，前年10月20日某晚拿30萬，交付江姓友人協助「綁樁」。

一審屏東地院審理，兩人稱30萬元是辦說明會，與賄選無關，判2人無罪。檢方上訴，二審高雄高分院合議庭認為，江收下30萬元，1個月都未見有何討論辦選舉說明會或催促辦理，藏錢地點偏僻，非一般人藏現金處所，確實有預備賄選，撤銷原判決改判有罪，可上訴。