聽新聞
test
0:00 / 0:00

才遞補屏東縣議員 張振亮涉賄選判刑

聯合報／ 記者張議晨劉星君／連線報導

屏縣議員張振亮涉賄選二審有罪即起停權。本報資料照片
屏縣議員張振亮涉賄選二審有罪即起停權。本報資料照片
屏東縣議員張振亮去年11月才遞補為縣議員，但他在前年競選時涉賄選，一審屏東地院判無罪，二審高雄高分院昨宣判，認定張振亮拿30萬元給江姓樁腳「綁樁」，昨依選罷法行求賄賂罪判張處8月徒刑、褫奪公權3年。依規定，張即日起停止其議員職權。張振亮獲悉後喊冤，要再上訴。

另外，屏東縣議長周典論涉在郭台銘競選總統時收購連署書遭檢方起訴，去年12月起羈押禁見逾4個月，屏東地院昨開延押庭訊問周典論健康情況，周典論說，心臟刺痛6日到醫院急診，希望能趕快出來，去年醫生就說心臟血管阻塞70％，3條有2條堵塞，需心導管手術，律師要求交保就醫手術，以免發生生命危險。法官將合議後再裁定是否交保。

縣議員吳亮慶涉賄選被判當選無效確定，同選區落選頭民進黨籍張振亮遞補議員不到半年，昨因賄選案二審判有罪。判決指出，選舉期間張振亮遭人檢舉涉買票，張為求當選，前年10月20日某晚拿30萬，交付江姓友人協助「綁樁」。

一審屏東地院審理，兩人稱30萬元是辦說明會，與賄選無關，判2人無罪。檢方上訴，二審高雄高分院合議庭認為，江收下30萬元，1個月都未見有何討論辦選舉說明會或催促辦理，藏錢地點偏僻，非一般人藏現金處所，確實有預備賄選，撤銷原判決改判有罪，可上訴。

周典論 屏東縣 當選無效 議員 賄選 選罷法 郭台銘

延伸閱讀

收押逾4個月法院今開延押庭 周典論：心臟刺痛昨掛急診

遞補不到半年…屏縣議員張振亮涉綁樁判刑 即起停權

才剛遞補當上屏東縣議員 張振亮涉拿30萬「綁樁」被判刑

【重磅快評】綠色是無罪顏色 賴市長叫賴總統站起來？

相關新聞

才遞補屏東縣議員 張振亮涉賄選判刑

屏東縣議員張振亮去年11月才遞補為縣議員，但他在前年競選時涉賄選，一審屏東地院判無罪，二審高雄高分院昨宣判，認定張振亮拿...

虛擬幣詐騙案 律師王晨桓「電子監控」800萬交保

虛擬幣「ACE王牌交易所」勾結詐團，前、後任負責人潘奕彰、律師王晨桓與首腦林耿宏32人起訴，14名羈押被告中，王晨桓移審...

力特光電驚爆內線交易 董座趙寄蓉200萬交保

偏光板大廠力特光電爆內線交易案。調查局查出，2020年力特要將廠房出售給台積電，董事長趙寄蓉在重訊公告前，涉將利多消息告...

聯發科工程師寒舍艾美酒店游泳猝死 家屬求償2566萬元結果出爐

聯發科王姓工程師4年前在寒舍艾美酒店游泳，因呼吸急促、身體不適，送醫急救仍宣告不治，家屬提告寒舍集團董事長蔡伯翰等9人過...

力特光電售廠房給台積電…協理炒股賺百萬 董事長涉內線交易送辦

上市公司力特光電科技股份有限公司（3051）於2020年間，將廠房出售給台積電，檢調查出，力特光電趙姓董事長涉於禁止交易...

5千萬元交保撤銷 88會館郭哲敏、張旭昇重新羈押禁見

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院上月23日裁定郭以5千萬元交保，限制住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。