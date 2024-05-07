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力特光電售廠房給台積電…協理炒股賺百萬 董事長涉內線交易送辦
上市公司力特光電科技股份有限公司（3051）於2020年間，將廠房出售給台積電，檢調查出，力特光電趙姓董事長涉於禁止交易期間，交易力特股票，不法獲利數萬元至百萬元，涉嫌違反證券交易法之內線交易罪。趙姓董事長晚間已移送台北地檢署複訊。
案件源於，2020年8月12日，力特光電在公開資訊觀測站發布重大訊息，力特董事會決議通過，處分位於台南市善化區三抱竹路的南科廠廠房，將該不動產及其相關附屬設備將出售予台積電，未稅的交易總金額為36億5000萬元。
檢調查出，趙擔任董事長知悉該重大消息後，疑似將消息洩漏給親友及員工，在重大消息發布前後的禁止交易期間，交易力特股票，不法獲利從十餘萬至百萬，其中馬姓協理獲利達百萬元。
北檢今指揮調查局台北市調查處搜索17處，以被告身分約談趙姓董事長、總經理及馬姓協理共20人，全案朝涉犯證交法第171條第1項第1款之內線交易方向偵辦。
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