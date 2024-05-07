無照酒駕還騎噪音車！桃園男一次3違規噴飛2萬再扣車牌

桃園一名44歲曾姓騎士昨晚騎著改裝機車行經桃園區中正路時，因機車噪音極大引起路過的員警注意，經盤查並帶到攔檢點檢測，發現排氣管噪音已超標，且曾男不僅酒駕還無照駕駛，當場遭扣車扣牌，並依噪音超標、無照駕駛、酒後駕車等3罪，一次開罰共2萬2700元。

桃園警分局昨晚7至11點與環保局及監理站合作，在桃園市桃園區同德國中共同執行「靜桃專案」勤務，共攔查小客車1輛、普通重型機車12輛。經檢測有汽車1輛、普通重型機車10輛，共11輛車排氣噪音超過標準。

其中大樹派出所員警在昨晚8點39分許，行經中正路發現一名44歲曾姓機車騎士騎著機車噪音極大，經盤查並帶至攔檢點檢測，機車排氣管噪音已經超標，期間員警聞到曾男身上散發酒味，經實施酒測為0.24Mg/L已超過標準值，且曾男並無駕照，3項違規共處罰22700元，對此曾男還直呼倒楣「都是排氣管噪音超標惹的禍」。