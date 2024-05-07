北市里長辦選舉餐會涉賄被訴 飯咖說不會動搖投票意向...他獲判無罪
台北市大安區龍圖里前里長蕭萬居於2022年「九合一」選舉期間，被控與市議員高揚凱樁腳周銘鴻辦桌宴客，蕭、周依違反選罷法起訴；台北地院認為，餐會的價格和里長平時聯誼會一樣，未改變出席里長的投票意向，判蕭、周無罪。可上訴。
台北地檢署指控，周銘鴻當時擔任高揚凱競選總部的副主委，找上龍圖里長蕭萬居邀里長聯誼會的成員餐敘，2022年9月28日，蕭、周以每桌10人，每桌約7到8千元招待大安區里長，高揚凱則在餐會中尋求支持，周事後支付2萬元給蕭，蕭、周涉嫌賄選。
法院調查指出，該次餐會實際到場的里長共21人，高揚凱到場後說「拜託、拜託、請支持新人」，里長知道餐會為了高揚凱而舉辦，不過，餐會的價格與里長聯誼會先前舉辦的餐敘一樣，且到場的里長都作證稱，並未因此改變投票意向等。
合議庭據以認定，依選舉餐會的價錢，難以認定是具有「對價關係」的不正利益，里長們是基於禮貌才回應高揚凱現身拉票，檢方舉證無法認定辦餐會構成賄選要件，判決蕭萬居、周銘鴻2人無罪。
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