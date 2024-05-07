北市里長辦選舉餐會涉賄被訴 飯咖說不會動搖投票意向...他獲判無罪

台北市大安區龍圖里前里長蕭萬居於2022年「九合一」選舉期間，被控與市議員高揚凱樁腳周銘鴻辦桌宴客，蕭、周依違反選罷法起訴；台北地院認為，餐會的價格和里長平時聯誼會一樣，未改變出席里長的投票意向，判蕭、周無罪。可上訴。

台北地檢署指控，周銘鴻當時擔任高揚凱競選總部的副主委，找上龍圖里長蕭萬居邀里長聯誼會的成員餐敘，2022年9月28日，蕭、周以每桌10人，每桌約7到8千元招待大安區里長，高揚凱則在餐會中尋求支持，周事後支付2萬元給蕭，蕭、周涉嫌賄選。

法院調查指出，該次餐會實際到場的里長共21人，高揚凱到場後說「拜託、拜託、請支持新人」，里長知道餐會為了高揚凱而舉辦，不過，餐會的價格與里長聯誼會先前舉辦的餐敘一樣，且到場的里長都作證稱，並未因此改變投票意向等。