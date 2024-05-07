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影／法官李岳手捧白花 持續「佇立」司法院門口

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導

基隆地方法院法官李岳今天上午捧著一束白花、撐著黑傘在司法院前廣場「佇立」，記者想了解他的訴求，但李岳卻向媒體表示，「我只是想站在這裡，沒有要發表聲明或談話」。據了解他將站上1天。

李岳「佇立」在司法院前廣場，由於天氣炎熱，司法院官員特別交待工作人員拿了一支椅子，同時準備飲水和便當，深怕李岳體力不支，不過，李岳並沒有取用。

李岳「佇立」的過程中，有多位友人曾到場關心，其中包括基隆地方法院院長陳雅玲，陳雅玲親自從基隆來到司法院門口與李岳溝通，兩人交談甚久，陳雅玲離去前，甚至握拳振臂，似乎在向李岳「加油」，李岳也鞠躬回禮表達感謝。記者詢問李岳兩人交談的內容？但李岳表示：「不方便透露」。

基隆地院法官李岳捧著一束白花、撐著黑傘在司法院前廣場「佇立」，據了解，他將站上1天。記者杜建重／攝影
基隆地院法官李岳捧著一束白花、撐著黑傘在司法院前廣場「佇立」，據了解，他將站上1天。記者杜建重／攝影
基隆地院法官李岳今天捧著一束白花「佇立」在司法院前廣場，不願向媒體表達訴求，並向媒體表示，沒有要發表聲明或談話。記者杜建重／攝影
基隆地院法官李岳今天捧著一束白花「佇立」在司法院前廣場，不願向媒體表達訴求，並向媒體表示，沒有要發表聲明或談話。記者杜建重／攝影
基隆地院法官李岳（右二）的朋友到場關心。記者杜建重／攝影
基隆地院法官李岳（右二）的朋友到場關心。記者杜建重／攝影
基隆地院法官李岳捧著一束白花、撐著黑傘在司法院前廣場「佇立」。記者杜建重／攝影
基隆地院法官李岳捧著一束白花、撐著黑傘在司法院前廣場「佇立」。記者杜建重／攝影
基隆地院法官李岳捧著一束白花、撐著黑傘在司法院前廣場「佇立」，據了解，他將站上1天。記者杜建重／攝影
基隆地院法官李岳捧著一束白花、撐著黑傘在司法院前廣場「佇立」，據了解，他將站上1天。記者杜建重／攝影
基隆地院法官李岳在司法院前廣場「佇立」，基隆地方法院院長陳雅玲親自從基隆來到台北司法院門口與李岳溝通。陳雅玲離去握拳振臂，似向李岳「加油」。記者杜建重／攝影
基隆地院法官李岳在司法院前廣場「佇立」，基隆地方法院院長陳雅玲親自從基隆來到台北司法院門口與李岳溝通。陳雅玲離去握拳振臂，似向李岳「加油」。記者杜建重／攝影
基隆地院法官李岳捧著一束白花、撐著黑傘「佇立」在司法院前廣場，他向媒體表示，沒有要發表聲明或談話。記者杜建重／攝影
基隆地院法官李岳捧著一束白花、撐著黑傘「佇立」在司法院前廣場，他向媒體表示，沒有要發表聲明或談話。記者杜建重／攝影

司法院 基隆 椅子

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