影／法官李岳手捧白花 持續「佇立」司法院門口

基隆地方法院法官李岳今天上午捧著一束白花、撐著黑傘在司法院前廣場「佇立」，記者想了解他的訴求，但李岳卻向媒體表示，「我只是想站在這裡，沒有要發表聲明或談話」。據了解他將站上1天。

李岳「佇立」在司法院前廣場，由於天氣炎熱，司法院官員特別交待工作人員拿了一支椅子，同時準備飲水和便當，深怕李岳體力不支，不過，李岳並沒有取用。