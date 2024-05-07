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影／法官李岳手捧白花 持續「佇立」司法院門口
基隆地方法院法官李岳今天上午捧著一束白花、撐著黑傘在司法院前廣場「佇立」，記者想了解他的訴求，但李岳卻向媒體表示，「我只是想站在這裡，沒有要發表聲明或談話」。據了解他將站上1天。
李岳「佇立」在司法院前廣場，由於天氣炎熱，司法院官員特別交待工作人員拿了一支椅子，同時準備飲水和便當，深怕李岳體力不支，不過，李岳並沒有取用。
李岳「佇立」的過程中，有多位友人曾到場關心，其中包括基隆地方法院院長陳雅玲，陳雅玲親自從基隆來到司法院門口與李岳溝通，兩人交談甚久，陳雅玲離去前，甚至握拳振臂，似乎在向李岳「加油」，李岳也鞠躬回禮表達感謝。記者詢問李岳兩人交談的內容？但李岳表示：「不方便透露」。
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