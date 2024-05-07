CEO開特斯拉害死人賠9百多萬 擅改約1次捐3.6萬…判刑8月不給緩刑

邱姓男子酒後駕駛特斯拉，導致1人身亡，3人受傷。記者蕭雅娟／翻攝

內科CEO邱姓男子去年在公司春酒，酒駕特斯拉載3名員工及其家人，在北市內湖區瑞光路，失控衝上對向人行道，撞倒路樹，遭成右前座員工家人37歲陳男昏迷多日死亡。士林地方法院今依過失致死罪判刑8月，邱男雖已支付家屬949萬餘元，但將每月以死者名義捐款3千、為期1年約定，擅自改為1次捐款3.6萬元，未尊重死者妻子叮囑，難認誠心思過，因此不予緩刑。

全案起源於，邱男去年2月9日公司辦春酒，邱男飲酒後因員工說沒搭過特斯拉，邱男竟酒駕搭載3名員工及其員工家人，員工陳女的丈夫37歲陳男坐在右前座，後座則是21歲吳男及32歲陳女；不料，特斯拉剛開出使出瑞光路停車場，逆向駛入對向車道，為了閃避車輛，失控衝上對向人行道撞倒路樹；3人輕傷，陳男則是胸部重創、一度失去呼吸心跳，送醫搶救後恢復生命跡象，昏迷指數3，住院多日不治。邱男的酒測值達每公升0.19毫克，酒駕肇事遭移送法辦；檢方認定，邱男上路後駕駛過程還算平穩，採信為閃車而失控說詞，至於酒精濃度，則尚未達到不能安全駕駛程度，沒有論酒駕致死，依過失致死罪嫌起訴。

合議庭審酌，邱男自恃夜間車寡，恣意輕率駕車，嚴重忽略交通安全終釀成大禍，邱男雖認罪，與死者母親以500萬達成和解，已支付頭款400萬元，再積極支付喪葬費、慰問金、被害人遺子教育基金，暨捐款犯罪被害人保護協會，累計達549萬8688元，共已支付949萬餘元，但擅自改約一次性捐款3萬6千元，捐款態度未獲得死者妻子諒解。

死者妻子認為，真正在意的是邱男的態度，而不是賠償金額多寡，她要求邱男以丈夫名義，每月支付3千元給犯罪被害人保護協會，為期1年，定期捐款目的是讓「毋忘己過、警惕自身」但邱男藉詞稱「怕忘記」將1年的捐款加總為3萬6千元，擅自改為一次性捐款，根本是敷衍交差，與促使邱男時刻警惕的初衷不同，試問邱男有何資格忘記。

合議庭認定，月薪30萬元的邱男，徒有給付金錢，恣意更改捐款方式，間接表明認為逐月捐款與一次性捐款意義相同，觸犯死者妻子底線，呈現想以金錢擺平事端態度，未尊重死者遺族叮囑，難謂已充分展現誠心思過，此案邱男未獲得死者妻子諒解，死者妻子看似出爾反爾，但法院究其緣由，並非不能理解，倘率予諭知緩刑，恐難以契合國民法律感情，宣告不予緩刑。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康