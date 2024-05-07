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督察組長撕毀巡官請調職務報告 三重分局：記申誡他自行請調
三重警分局督察組一名巡官日前欲請調其他組室歷練，不料，二次將職務報告上呈該組組長卻被當面撕毀。對此，三重警分局回應，知悉督察組長撕毀巡官職務報告，迅速進行內部調查，督察組長坦承思慮不周撕毀。已報請警察局記予申誡一次行政處分，另督察組長已當面向巡官致歉，並自行請調它單位。
三重警分局說明，分局督察組林姓巡官欲請調交通組歷練，上個月29日第一次送呈職務報告，沈姓督察組長當下未予處置，林員遂於翌日（30日）再次陳送請調報告，不料，沈姓組長一時情緒失控，當場撕毀林員職務報告。
三重警分局表示，分局獲知狀況立即進行內部查處，沈姓組長坦承，因一時情緒控管失當，思慮不周將林員職務報告作廢撕毀。分局指，沈員身為分局督察工作主管，言行舉止未作同仁表率，也未顧慮請調同仁感受，言行舉止失當。
三重警分局說，沈因自己言行不當，於案發第一時間已向林員致歉，並獲其諒解，另自行請調它單位服務。職務報告非屬公文書，林員不提毀損、妨害名譽告訴，分局已報請警察局記予沈員一申戒之行政處分，以資懲戒。
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