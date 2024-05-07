高雄市府官員拆禮盒驚見2條黃金直送政風室 行賄廠商被法辦

高雄輕軌外觀。本報資料照片

郭姓廠商想要爭取高雄輕軌配置控制器標案，趁拜訪高雄市政府交通局王姓官員時，在禮盒內夾藏兩條市價近百萬元的黃金，王拒絕收禮，郭卻將禮盒留在辦公室，王男打開禮盒看到裡面暗藏金條，隨即通報政風室，檢方認定郭涉犯行賄罪，考量犯後態度良好，偵結處分緩起訴。

郭男曾為交通局智慧運輸中心的交通號誌廠商，但先前得標後，因標案通報保固次數偏高，造成工程效率不彰、市民觀感不佳，已讓交通局對其誠信打上問號。

2018年間，交通局開辦「更新改善交通號誌工程」採購案，郭男公司以1598萬元最低價得標，但金額卻低於底價8成，標案主持人認為依政府採購法規定，標價偏低恐影響品質，加上郭男前案履約情況不佳，取消他得標資格，改讓另家廠商得標。

去年4月間，高雄輕軌要辦理配置控制器標案，郭男公司捲土重來，想要藉標案拿下配置控制器的代理權，但過去他與交通局官員關係不睦，郭為改善雙方關係，帶著一盒牛樟香皂禮盒前去拜會高市府智慧運輸中心王姓主任。

雙方會面後，郭男遞上禮盒，王姓主任拒收，最後郭趁王姓主任忙碌時，將禮盒放在辦公室離去，結果王男一打開禮盒，就發現內藏兩條黃金（各250克，市價約92萬元），王姓主任立即把禮盒和金條拿到政風室通報。

檢廉介入調查時，郭男坦承犯行，檢方認為他是因一時失慮犯下行賄罪，考量他犯後態度良好，偵結處分緩起訴，但要向公庫支付20萬元，黃金則向法院聲請沒收。