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提告何子凡誹謗不起訴 陳冠廷：研議是否提再議

中央社／ 嘉義7日電

嘉義無黨籍縣議員何子凡被控今年1月立委選舉前，以不實言論影片抹黑民進黨候選人陳冠廷被提告；嘉檢偵結，認為言論內容並非全然無據，為可受公評事項之評論，予不起訴處分。

陳冠廷今天表示，待收到不起訴處分書後，與律師研議是否聲請再議。

不起訴書指出，何子凡擔任第11屆嘉義縣第2選區無黨籍立委候選人林國慶的幹部，於選前、7日晚上接受網紅專訪，陳述不實內容誤導選民，並貶低當時為立委候選人陳冠廷人格、社會評價；陳冠廷委請律師對何子凡提誹謗等告訴。

何子凡陳述，內容是以前新聞就有相關報導，也有立委黃國昌以直播提出的指控，這些新聞及指控都表示陳冠廷的養豬場超貸情形，有關3次違法排放廢水部分，嘉義縣環保局都稽查屬實，也有裁罰紀錄，所陳述內容都是合理懷疑。

經查，多家媒體確於去年7月7日起即曾報導陳冠廷及其父親、前立委陳明文以養豬場貸款新台幣1億餘元新聞，且新聞源自黃國昌去年7月6日晚間網路直播內容。

另外，陳冠廷所經營養豬場確曾因違反水污染防治法，經嘉義縣環保局裁罰，因此，何子凡言論所述內容，並非無中生有。

檢方認為，何子凡言論內容並非全然無據或出於虛構捏造，且其內容對於可受公評事項為合理評論，難以此認定其行為有不法，予以不起訴處分。

何子凡 陳冠廷 養豬場

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