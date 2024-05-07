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敦睦艦隊回航…20歲軍人約性交易慘遭騙光薪水 還捲入詐團

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

許姓職業軍人提供帳戶給詐騙集團，被檢方起訴幫助詐欺，他喊冤原是想性交易，但遭一連串話術才被騙，其辯護人也說許僅20歲社會經驗不足，為了約性交易連參加遠航敦睦艦隊領到的薪水全都被騙光；法院比對相關對話，認定許是辦理貸款被騙，主觀無幫助詐欺犯意判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，許男2023年3月31日聽從身分不詳暱稱「謝先生」的詐團成員指示，將名下郵局網銀帳號、密碼交給對方，隔天又把金融卡、寫有密碼紙條等，放在高鐵左營站置物櫃內，提供給詐團當作人頭帳戶，後來詐團騙得一筆2萬9000元款項匯入，涉嫌幫助詐欺。

台中地院審理時，許男堅決否認犯行，辯稱自己本來要和1名綽號「沫沫」女子性交易，對方卻透過黑道大哥恐嚇他出錢買遊戲點數卡支付保證金，他已經花了17萬元，但還是差3萬元，急著用錢才上網找到「謝先生」申辦貸款，並依對方指示提供帳戶。

許的辯護人說，許是職業軍人，透過交友軟體想和「沫沫」性交易，卻被詐團成員要求買遊戲點數以支付沫沫的出場保證金，並稱約會結束後再退還，許短時間無法湊齊，3月31日收到參加遠航敦睦艦隊支付的薪水13萬元後，就將薪水全部投入，最後仍湊不齊才遭騙。

辯護人說，許前後遭沫沫、自稱竹聯戰堂大哥騙交鉅額保證金，心理壓力大下，未能理性判斷「謝先生」之信貸資訊，且許年僅20歲，高中畢業就入伍當軍人，生活、成長環境單純，社會經驗不足，欠缺金融知識而遭利用，並非詐團幫助犯。

台中地院根據許男和謝先生、沫沫對話紀錄，發現許確實打算放假時約性交易，並依指示買點數，後又遭恐嚇才找上謝先生貸款，相關對話自然無刻意造假。

法院也說，為避免詐團常利用法院無罪判決，或媒體轉載報導，作為日後假造證據、說服其他潛在犯罪行為人犯案的參考資料，因此不公布詳細對話。

法院認定，許男是辦理貸款被騙，主觀上並無提供帳戶給他人使用的動機，難認有幫助詐欺故意，判他無罪。

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