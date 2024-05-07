房東竟用「托福松」毒死幸福狗協會流浪狗 判坐牢還要罰50萬

苗栗縣賴姓男子將土地租給台灣幸福狗流浪中途協會，但他涉嫌在前年5月間，在狗場與魚池交界的圍籬外，將摻有「托福松」農藥的食物，丟進狗場內，其中兩隻狗食用後，中毒身亡，另外三隻狗則吃了有毒的嘔吐物後，也出現中毒反應，二審今宣判，駁回上訴，仍判賴1年3月徒刑、併科罰金50萬元，可上訴。

判決指出，賴姓男子將苗栗縣一處土地租賃給台灣幸福狗流浪中途協會，作為協會的狗場，飼養流浪狗使用，不過賴在前年5月16日，駕駛車輛到狗場後方後，步行到狗場後方魚池處，在同日下午4時許，將農藥「托福松（Terbufos）」的食物丟入狗場圍籬內。

狗場內的犬隻「米米」、「臭臭」發現後食用賴男丟擲的物品，兩狗因中毒嘔吐倒地，經送往動物醫院救治後身亡，另外狗場內的流浪狗「快快」、「樂樂」、「胖巧克力」食用「米米」、「臭臭」的嘔吐物後，在同日產生農藥中毒症狀。

狗場的員工在同日下午5時許發現有狗隻倒地抽搐、口吐白沫的狀況後，調閱監視器，發現賴男涉案可能性，報警處理，經國立中興大學農藥殘留檢測中心調查兩隻死亡狗隻胃內容物後，驗出農藥成分，濃度達10.74ppm、6.74ppm。

黃男在一審審理時，否認涉案，辯稱，當天只是在魚池出水口用魚網清理該處落葉、垃圾，沒有用毒藥去害狗。

黃男的委任律師也辯護，狗場地處開闊，任何人都可靠近，且案發當時對面工廠人來人往，該協會也曾因犬隻未關好而有踐踏他人菜園，發生犬隻他人毒殺事件，甚至因犬隻吵鬧、環境髒亂，而遭不明人士檢舉，也有他人犯案的可能

不過法官查出，案發地點無可供人行走道路，可見狗場雖然開闊，卻不是外人可以輕易接近、進入的場欲，且案發地點在案發時，僅有賴男被監視器拍下有靠近，加上賴男也自述，每次靠近魚池旁工作時，狗都一直吠叫，「很吵」，可見賴有可能因此心生不滿，毒殺犬隻，並非完全無犯案動機。

一審認為，多數人將犬貓視為人類最忠實的好朋友，也稱之為毛小孩，對待犬貓如同家人、伴侶，殺害犬隻最能讓人同感失去家人、伴侶痛苦、難過，是犬隻與人類關係密切，且具有高度相似性、同質性，以殺害動物種類而言，此案自符合動物保護法規定，使用藥物致複數動物死亡「情節重大」的情形，依法判刑1年3月，併科罰金50萬元。