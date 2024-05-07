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涉偽造身分證租車 北檢起訴主嫌等7人

中央社／ 台北7日電

何姓男子等人涉去年總統大選期間張貼出售國民身分證廣告，遭疑人頭投票。北檢今天偵結，排除與選舉有關，但涉偽冒個資加入iRent會員租車，依違反戶籍法起訴何男等7人。

全案緣於，檢警於民國112年間（總統大選前），接獲檢舉通訊軟體telegram某群組，有人張貼出售國民身分證的廣告，經追查是新竹何姓男子所為，懷疑是設立人頭投票，立案偵辦。

警方查出，何男還勾結大陸人士，偽造台灣國身分證，疑作為冒名投票之用，疑涉有境外勢力介入選舉，涉犯反滲透法以及公職人員選舉罷免法，但檢方調查後，認定這2罪，罪嫌不足，全案偵結，僅依違反戶籍法起訴何男等人。

台北地檢署起訴書指出，何男與大陸人士「趙建軍」勾結，由何男以通訊軟體Telegram，在「同學匯全台擔保交流」群組，張貼出售國民身分證廣告。何男去年5、6月間起，接受民眾委託後，即聯絡「趙建軍」，由「趙建軍」提供造身分證的姓名、年籍資料，並修改委託人欲偽造的個人資料，再盜用「內政部印」印文進行偽造。

起訴書指出，「趙建軍」將偽造完成的身分證圖檔傳給何男，何男即使用相片印表機印列，裁切後將正反面黏貼，並貼上反光台灣標誌防偽貼紙，加上護貝膜，裁切至正常國民身分證尺寸，共偽造11張身分證。

檢方指出，在何男扣案資料中，另查出，他以相同偽造手法，販售iRent租車帳號，對外招攬民眾，可提供偽造的身分證等，可冒用他人身分加入iRent會員租車，共有6名民眾提供照片，偽造身分證及汽車駕照申辦iRent租車帳號。和雲公司獲知提出告訴。

台北地檢署偵結，依違反戶籍法的偽造國民身分證罪嫌，將何男及6名民眾起訴。

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