丁特消費400萬怒批「紫布」製作成功率低 遊戲橘子上訴今又輸了

遊戲橘子向實況主「丁特」（右）提告求償1元並要求刊登判決書主文，一審敗訴，台灣高等法院今駁回遊戲橘子上訴。圖／聯合報系資料照片

實況主「丁特」（薛弘偉）花費4百多萬在線上遊戲「天堂M」製作「傳說製作秘笈（刻印）」（紫布），認為成功機率小於台灣代理商遊戲橘子所稱機率，在直播上以「詐騙集團、誘導賭博」等字眼形容遊戲橘子，遊戲橘子提告求償1元並刊登判決書。新北地方法院判遊戲橘子敗訴，台灣高等法院今駁回遊戲橘子上訴。

丁特2021年9月開直播控訴「天堂M」，認為紫布製作成功機率遠小於官方所稱機率，「天堂M」台灣代理商遊戲橘子提告指「丁特」言論含有想像、誇大、參雜個人情感，造成閱聽者錯誤認知，求償1元、在報紙上刊登判決書主文。

新北地院開庭時，遊戲橘子主張丁特是專業玩家，有高流量，應比一般人具備更高的查證義務，但丁特經客服告知台版紫布機率與韓版不同，不可能誤解，卻繼續陳述不實言論，認為丁特侵害公司名譽權並造成商業損失。

丁特辯稱遊戲橘子在各種活動、廣告宣稱台版紫布機率與韓版一致，但他消費4百萬餘元，統計出的機率與遊戲橘子所稱不到四分之一，認為遊戲橘子試圖規避責任，把過錯推給消費者，說「不負責任之行為實屬可恥」。

新北地院認為丁特基於自身實際消費經驗，確信說的是真的，而他對可受公評之事善意發表評論，不能認為減損遊戲橘子的社會評價或影響遊戲橘子經濟活動上的可靠性及支付能力，無須賠償。

遊戲橘子不服一審判決，上訴二審。高院民事庭認為遊戲橘子是國內知名線上遊戲廠商，也是韓國NCsoft公司所開發的遊戲台灣代理商，線上遊戲的消費者眾多，消費者透過課金（儲值）方式獲取遊戲中的商品或活動，其活動內容、獎項及中獎等資訊必會影響消費者課金（儲值）意願，經營人對線上遊戲的廣告或訊息公布應透明。

高院指出，丁特2021年6月22日至同年8月22日花費113萬元進行227次紫布製作，成功20次；同年8月27日儲值87萬元進行175次製作、成功4次；同年9月23日花費150萬元進行300次製作、成功7次，依此計算，丁特紫布製作的成功機率，第一次約為8.8%、第二、三次約為2.3%，他紫布成功的機率確有明顯降低，與遊戲韓版製作紫布成功機率10%、遊戲橘子2019年12月14日「天堂M 2週年玩家見面會」問答、「商城機率」公告內容不同。

丁特指控「欺騙消費者」、「騙錢」、「合法賭博加詐欺」，高院認為涉及意見表達，他反覆提及「你手遊都不公布機率，也不給保底，你不讓玩家可以控制風險跟預算」、「我覺得這是需要被社會關注的」，此事經廣大遊戲玩家關注，言論並無過激而單純流於謾罵情事。遊戲橘子的聲明稿未針對丁特的質疑提出說明，高院認為丁特非出於惡意，受憲法言論自由保障，今判上訴駁回。