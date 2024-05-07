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就是想飛…進口零件組裝直升機無照飛行 他和技師更一審仍判緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投地檢署在2020年間，會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供
南投地檢署在2020年間，會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供

南投縣廖姓、台中市陳姓商人與陳姓技師，涉違法駕駛、維修R22Beta直升機，2021年被南投檢方起訴，二審原判三人9月至2年不等徒刑，獲緩刑，最高法院去年發回，認為審理有妨礙被告防禦權、主文記載與事實理由載敘不合等違法，更一審今撤銷改判，仍判三人9月至2年不等徒刑，都獲得緩刑，刑度與公益捐都與前審判決相同。

更一審今宣判，廖姓商人部分，涉犯兩罪，應執行刑11月（可易科）、緩刑3年、公益捐100萬元，陳姓商人部分，犯行部分，各判刑3月，應執行刑2年（可易科）、緩刑4年、公益捐80萬元，陳姓技師部分，兩次犯行，各判刑5月，應執行刑9月（可易科）、緩刑3年、公益捐30萬元，可上訴。

此案在二審時認定，廖姓商人部分，刑度維持11月、緩刑4年，公益捐100萬元，陳姓商人則是認定有81次的違法飛行，改判2年徒刑、緩刑4年、公益捐80萬元，都可易科罰金，另外陳姓技師部分，刑度減為9月，緩刑3年、公益捐30萬元。

此案上訴後，最高法院審理後認為，此案廖姓商人、陳姓技師在二審時被認定犯下2罪、陳姓商人81罪，但陳在一審時僅被認定是1罪，不過二審援一審認的接續犯犯罪事實詢問，在科刑辯論後，才籠統改刮諭知廖、陳兩名商人可能變更為數罪併罰，此種告知方式，徒具形式，實不具任何意義，妨礙被告防禦權行駛，程序違法。

另外，二審判決還有事實記載與理由說明不相適合的違誤，因此撤銷二審判決，發回台中高分院更一審。

南投地檢署在2020年間接獲民眾檢舉、民航局通報，南投縣民間鄉上空有直升機飛行，同年10月23日在名間鄉一處隱密倉庫內，發現Robison R22 Beta Ⅱ型2人座直升機，以及仍在組裝中的法國SA341G型5人座直升機，還有部分直升機座艙、外殼、零件等物。

檢警追查，綽號「廖董」的廖男，沒有駕駛直升機的檢定證，也無體格檢查的及格證，但因喜歡駕駛直升機，先在2013年2月14日，買入一架R22直升機，2019年11月又以零組件名義，進口美國進口ROBINSON R22 BETA二代直升機，都無適航證明，直升機的組裝、維修，都交由廖公司聘請陳姓技師負責。

檢警也發現，台中市另名陳姓商人，也在2019年8月29日時，從台中外埔駕駛直升機到「廖董」住處，由陳姓技師維修飛機，2020年2月才飛回台中，同年10月也扣到直升機，陳姓商人則辯稱，直升機是以600萬元的價格，向廖購買。

廖姓台商倉庫內還有R22直升機機艙等零件。圖／南投地檢署提供
廖姓台商倉庫內還有R22直升機機艙等零件。圖／南投地檢署提供
南投地檢署在2020年間，會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供
南投地檢署在2020年間，會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供
南投地檢署在2020年間，會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供
南投地檢署在2020年間，會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供
南投地檢署在2020年間，在南投名間廖姓台商倉庫內查扣一架R22直升機。圖／南投地檢署提供
南投地檢署在2020年間，在南投名間廖姓台商倉庫內查扣一架R22直升機。圖／南投地檢署提供

公益 南投縣 直升機

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