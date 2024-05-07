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收2000幫原告寫訴狀…成功請求檢察官上訴 假律師被判3個月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彭姓男子具有法律學位，但無律師執照，他私下向1名女子收2000元寫訴狀，寄達台南地檢署後成功請求檢察官上訴，後被全國律師聯合會發現告發曝光，彭否認辯稱中間有很多誤會，但法院根據對話、錄音等，認定彭收2000元是寫訴狀的對價，依違反律師法判他3月徒刑，可上訴。

檢方查，彭男（52歲）無律師證書，2022年12月14日在台南某超商內和林姓女子約定，以收費2000元為代價替她寫上訴狀，雙方達成交易後，彭寫好並將該上訴狀寄給台南地方檢察署，南檢檢察官當時也未發現彭是假律師，同月26日依林女請求提起上訴。

全案經全國律師聯合會代表人尤美女告發後偵辦；檢方訊時，彭矢口否認違反律師法，辯稱他是幫林女處理強制執行，有指導對方去台南法扶申請，雖有替林寫狀紙，但這2000元不是寫上訴狀收的錢，裡面有誤會。

彭還說，林女不想請律師，但包括起訴執行保費、裁判費及往來郵務費，很多案件林都要他幫寫狀紙，但寫狀紙2000元都不夠，他絕對不是意圖營利辦理訴訟案件。

但根據彭、林對話，林女說「上訴部分，2000可以嗎？」彭說「現砍1000的話，那待會就直接付了吧！」2見面對話錄音時，彭也說「我當然會做到好，如果檢察官沒有給你上訴，我就還給你」，檢方不採信彭辯詞依法起訴。

台中地院在比對雙方對話、郵件紀錄等，也認定彭男收2000元是替林女撰寫請求檢察官上訴狀的對價。

法院審酌，彭男有法律學位，清楚要有律師執照才能執行業務，卻無視法律規定寫訴狀營利，犯後否認，依違反律師法判他3月，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台南 律師 檢察官

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