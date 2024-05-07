快訊

4組最不受歡迎車牌英文代碼出爐 「衛福部」縮寫也上榜

山豬告別式香蕉「全程口含10元奶茶」 揭背後暖心原因

廣達員工停車場火燒車！BMW「燒成火球」延燒後面賓士變骨架

立院三讀明揚條款 工廠危險品申報不實最高可罰500萬

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對去年明揚大火發生後，經濟部擬具《工廠管理輔導法》部分條文修正草案，並送交立法院審查，7日三讀通過，明定工廠業者若未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，可開罰新台幣5萬元以上、500萬元以下罰鍰，若屆期未改善或申報，得按次處罰。

其實，早在去年屏東的高爾夫球代工廠明揚國際科技工廠大火釀嚴重死後，引起各各界關注，當時，行政院也提出工廠管理輔導法修正草案，並送入立法院排審，然因面臨屆期不續審，行政院會日前通過經濟部重行擬具的「工廠管理輔導法」部分條文修正草案，並送交立法院審查。

此次修法重點主要是，要求工廠負責人重視並肩負起危險物品的申報責任，使工廠所在地直轄市、縣（市）政府事先掌握危險物品資訊，以利於防災及救災工作事前部署與預演，減少意外災害造成的損失。

其中，工廠業者若未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，主管機關可處工廠負責人5萬元以上、500萬元以下罰鍰，並令其限期改善或申報，屆期未改善或申報者，得按次處罰。

三讀通過條文明定，工廠管理輔導法修正條文，施行日期由行政院定之。

明揚 立法院 經濟部

延伸閱讀

立院三讀明揚條款 工廠危險物申報不實最重罰500萬

藍備戰520 立院程委會提案要求賴清德國情報告

立院將審村里長年終獎金案 林右昌：任何位置都會續推

免再團進團出！柯文哲對立院投票鬆口 民眾黨前高層指「內部擺不平」

相關新聞

師鐸獎女師遇劫慘死 5度判死凶嫌更四審躲過死刑判無期

男子劉志明10年前隨機強盜、性侵殺害曾獲師鐸獎的退休女教師，法院一審至更三審都判劉死刑，全案走了近10年，今更四審宣判，...

內科CEO酒駕開特斯拉兜風…撞路樹害死同事拿支票和解 判8月沒緩刑

內科CEO邱姓男子去年酒後，因同事鬧著沒搭過特斯拉，涉酒駕載3名同事，行經台北市內湖區瑞光路，失控衝上對向人行道，撞倒路...

才剛遞補當上屏東縣議員 張振亮涉拿30萬「綁樁」被判刑

屏東縣議員吳亮慶涉賄選被判當選無效確定，同選區落選頭張振亮順利遞補議員，但張競選時，也涉嫌賄選，一審被判無罪，檢方上訴後...

就是想飛…進口零件組裝直升機無照飛行 他和技師更一審仍判緩刑

南投縣廖姓、台中市陳姓商人與陳姓技師，涉違法駕駛、維修R22Beta直升機，2021年被南投檢方起訴，二審原判三人9月至...

丁特消費400萬怒批「紫布」製作成功率低 遊戲橘子上訴今又輸了

實況主「丁特」（薛弘偉）花費4百多萬在線上遊戲「天堂M」製作「傳說製作秘笈（刻印）」（紫布），認為成功機率小於台灣代理商...

假律師合夥真律師開事務所獲利972萬 北檢今起訴2人

2020年至2022年間，不具律師資格的李克毅，涉先以新加坡籍律師顏程寧名義，在台設立律師事務所，接著再與律師吳陵雲於同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。