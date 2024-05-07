立院三讀明揚條款 工廠危險品申報不實最高可罰500萬

針對去年明揚大火發生後，經濟部擬具《工廠管理輔導法》部分條文修正草案，並送交立法院審查，7日三讀通過，明定工廠業者若未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，可開罰新台幣5萬元以上、500萬元以下罰鍰，若屆期未改善或申報，得按次處罰。

其實，早在去年屏東的高爾夫球代工廠明揚國際科技工廠大火釀嚴重死後，引起各各界關注，當時，行政院也提出工廠管理輔導法修正草案，並送入立法院排審，然因面臨屆期不續審，行政院會日前通過經濟部重行擬具的「工廠管理輔導法」部分條文修正草案，並送交立法院審查。

此次修法重點主要是，要求工廠負責人重視並肩負起危險物品的申報責任，使工廠所在地直轄市、縣（市）政府事先掌握危險物品資訊，以利於防災及救災工作事前部署與預演，減少意外災害造成的損失。

其中，工廠業者若未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，主管機關可處工廠負責人5萬元以上、500萬元以下罰鍰，並令其限期改善或申報，屆期未改善或申報者，得按次處罰。

三讀通過條文明定，工廠管理輔導法修正條文，施行日期由行政院定之。