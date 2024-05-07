性侵劫殺師鐸獎退休女師 凶嫌更四審逃死關鍵理由曝光

高雄男子劉志明7年前涉持鐵鎚擊殺素昧平生的退休女教師，並劫財、性侵得逞，五度判死，最終更四審逃過死刑。圖／本報記者翻攝

男子劉志明10年前隨機強盜、性侵殺害曾獲師鐸獎的退休女教師，法院一審至更三審都判劉死刑，全案走了近10年，女教師身上的2000元有無遭搶成關鍵，今更四審宣判，合議庭認定劉男搶劫2000元部分欠缺證據補強，且劉男犯行不合公政公約「情節最重大之罪」，撤銷改判無期徒刑。

2014年12月3日，劉志明因和女友提分手，當天騎機車帶著鐵槌要去找女友，經過高雄左營哈囉市場，見到退休女教師開車門，打算搶走車輛代步，卻以鐵鎚重擊女教師頭部，自己坐入駕駛座，再將女教師拖入後座。

劉男原想發動車輛，卻因暗鎖發不動，憤怒拿鐵槌猛擊女教師，並涉嫌指侵，還將女教師乳頭咬掉吐在車內地毯，劫走錢包裡的2000元後揚長而去，案發8小時後警方才發現女教師陳屍車內。

一審劉志明被依強盜殺人、強制性交等罪判處死刑，其中強制性交部分判10年因檢方、劉志明未上訴確定，劉發監執行。

劉在檢警偵詢時，軍自白搶走女教師2000元，但一審卻翻供為搶。一、二審法官認為劉構成強盜，歷經多次更審，歷審法官都認為劉志明手段殘忍，強盜殺人部分5度判處死刑，褫奪公權終身。

但上訴最高法院後，最高院法官則認為，女教師身上2000元有無遭搶，以及劉當時是否具殺人犯意仍需善盡調查，因判死理由欠缺完備，有再調查釐清必要，多次發回高雄高分院更審。

本案更四審開庭時，女教師的丈夫張介能在律師陪同下均到庭，劉志明辯護人則為知名律師黃致豪領軍。張在開庭時多次表達判死願望，喊話法官「為什麼台灣司法對加害人這麼優厚」、「懇求法官考量被害人心情」。

最終合議庭再將劉志明送量刑前調查鑑定，歷經近1年等候，今上午迎來更四審宣判，劉視訊出庭，強盜殺人部分，合議庭最終判劉無期徒刑，褫奪公權終身。

合議庭判決出爐後約20分鐘公布判決理由，指劉志明未明確坦言具殺人直接故意，一審誤認劉在犯強盜時，以鐵鎚敲擊女教師頭部就具殺人確定故意，且劉搶走女教師2000元部分，僅有單一自白，欠缺其他證據補強。

合議庭舉聯合國兩公約規定，「非犯情節最重大之罪，不得科處死刑」，因劉男與被害女教師素不相識，劉當時騎乘機車到哈囉市場休憩，隨機萌生強盜犯意，進而殺害女教師，行為屬於隨機、偶發性犯行，非計畫性，不合公政公約「情節最重大之罪」。

合議庭認為，強盜殺人罪法定本刑為死刑、無期徒刑，但死刑並非唯一選項；依據凱旋、屏安醫院精神鑑定、量刑評估等調查結果，自醫療角度而言，不能完全排除劉有更生改善可能性，因此撤銷原判決改判。