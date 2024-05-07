移民署前組長涉賄 判13年半

內政部移民署資訊組前組長施明德，被控藉辦理標案收受廠商賄賂，檢方依貪汙等罪起訴施與廠商；台北地方法院依貪汙收受賄賂罪判施有期徒刑十三年六月，另依幫助詐欺罪判有期徒刑六月、得易科罰金。可上訴。

台北地檢署是接獲檢舉分案偵查，二○一九年發動搜索、約談，偵辦施明德、李奇申相關廠商共廿二人，施明德偵查中被羈押禁見，依貪汙治罪違背職務收受賄賂等罪嫌起訴；檢方起訴時建請法官對施明德、李奇申從重量刑。

檢方指控，施明德二○○九年八月七日任職移民署移民資訊組組長，同年九月辦理預算金額一千八百萬元的「外網安全節能終端設備購置案」，卻與廠商跨越科技負責人李奇申主導標案需求說明，安排李奇申得標。

檢方起訴說，移民署二○一○年間再辦理「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」，施再度提前將標案需求告知李奇申，協助李得以提早開發、測試軟體，最後由大同等公司以七億多元得標。

法院審理多年，日前依貪汙罪判施明德有期徒刑十三年六月，褫奪公權六年，再依幫助詐欺罪判施有期徒刑六月，得易科罰金；李奇申判十年六月，另併科罰金一五○萬元。其他相關被告分別判決。