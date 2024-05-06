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永盛訴請基市府付處理費 判決文解鎖天外天底渣「垃圾山」始末

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市天外天垃圾掩埋場，前年出現焚化廠底渣堆出的「垃圾山」，引發外界疑慮。前市長林右昌任內核定永盛公司提出的底渣分選再利用計畫書，執行後在謝國樑任內衍生付費爭端，法院判市府敗訴，宛如為「拆樑行動」、罷謝第2階段增添柴火。市府不敢輕忽，製作圖卡說明始末。

環保署「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」新規定前年上路，規範加嚴。永盛營運的底渣處置場設備不符規範，運往外縣市又無門路，環保局把底渣暫置天外天掩埋場緊急掩埋區，形成垃圾山。

這幾座垃圾山曾引發外界關注，但難窺究竟。垃圾山從無到有、從有到無的過程，在永盛訴請市府給付2418萬多元處理費，基隆地院今年初公布的裁判文，終於讓外界對事件發展脈絡有了較清楚的認識。

判決指出，基隆市環保局暫置在天外天掩埋場緊急暫置區的焚化底渣共1萬5783.8公噸，市府在核定永盛提送的底渣分選再利用計畫書後，由永盛執行再生粒料篩分。永盛主張執行成效經檢測符合規範，再生粒料用於掩埋場緊急暫置區路面改善工程。

永盛2022年12月27日向市府請款2418萬6771元處理費，環保局審查、複查無誤准予備查，並要求永盛繳付回饋金305萬7746元。永盛去年初繳付回饋金後，市府未依約給付委託處理費，多次催告置之不理，訴請市府應給付2418萬6771元，法院判准。

市府表示，前市府把1.5萬噸底渣存放在天外天緊急暫置區，議會一度凍結處置預算，要求市府審慎處理。環保局前年核定永盛提出的處理方案，永盛執行完畢後，在謝國樑上任第3天，向市府請領底渣分選及再利用處理費2418萬多元。

市府說，2023年初進行第2次採樣檢驗，認定永盛處理不合格，才暫停撥付處理費。法院指暫存焚化再生粒料下方為掩埋場，無法排除天氣、人為因素導致雜質混入，判決市府敗訴。市府尊重法院判決不上訴，後續將依法及相關程序給付處理費給永盛公司。市府去年7月間未與永盛續約，是因執行契約業務有履約爭議，與這起委託處理費給付案無關。

基隆市天外天垃圾掩埋場前年出現焚化廠底渣「垃圾山」，引發外界疑慮。圖／記者邱瑞杰攝影
基隆市天外天垃圾掩埋場前年出現焚化廠底渣「垃圾山」，引發外界疑慮。圖／記者邱瑞杰攝影
基隆市天外天垃圾掩埋場前年出現焚化廠底渣「垃圾山」，引發外界疑慮。圖／記者邱瑞杰攝影
基隆市天外天垃圾掩埋場前年出現焚化廠底渣「垃圾山」，引發外界疑慮。圖／記者邱瑞杰攝影
基隆市天外天垃圾掩埋場前年出現焚化廠底渣「垃圾山」，引發外界疑慮。圖／記者邱瑞杰攝影
基隆市天外天垃圾掩埋場前年出現焚化廠底渣「垃圾山」，引發外界疑慮。圖／記者邱瑞杰攝影
基隆市天外天垃圾掩埋場前年出現焚化廠底渣「垃圾山」，引發外界疑慮。圖／記者邱瑞杰攝影
基隆市天外天垃圾掩埋場前年出現焚化廠底渣「垃圾山」，引發外界疑慮。圖／記者邱瑞杰攝影

基隆 林右昌 環保局 謝國樑

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