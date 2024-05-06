深夜麻將桌上「疊磚」？男開車撞工程行大門 疑因欠錢網路起口角

台南市55歲黃姓男子前天中午11點多突然駕駛黑色小客車，衝撞育北間一間民宅，造成該戶玻璃大門玻璃碎裂一地，因非交通意外事故，引來警方調查關注。據了解，黃男事後落網，全案為欠錢問題在網路互相口角，才引起毀損糾紛，警詢後依恐嚇、公共危險、毀損等罪嫌法辦。

據了解，台南市北區育北街1間透天住宅，約1個月前剛有人承租入住，北區育北街一間民宅屋主，最近剛透過仲介承租給年輕的王姓男子，對外掛起「工程行」看板，主要以「疊磚」、打石工程為主，但入夜常有陌生客人進出，不時傳出麻將聲擾鄰，附近鄰居嘲諷「工程行」都是入夜在桌上「疊磚」。

房屋剛出租1個月，55歲黃男4日中午11點多突然駕駛黑色小客車，撞破該戶玻璃大門，直接撞倒門前整排汽、機車，地上玻璃碎裂一地，因非交通意外事故，引來警方調查。黃男事後落網，全案為欠錢問題在網路互相口角，才引起毀損糾紛，警方依照現行犯將他逮捕歸案。