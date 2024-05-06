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深夜麻將桌上「疊磚」？男開車撞工程行大門 疑因欠錢網路起口角

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市55歲黃姓男子前天中午11點多突然駕駛黑色小客車，衝撞育北間一間民宅，造成該戶玻璃大門玻璃碎裂一地，因非交通意外事故，引來警方調查關注。據了解，黃男事後落網，全案為欠錢問題在網路互相口角，才引起毀損糾紛，警詢後依恐嚇、公共危險、毀損等罪嫌法辦。

據了解，台南市北區育北街1間透天住宅，約1個月前剛有人承租入住，北區育北街一間民宅屋主，最近剛透過仲介承租給年輕的王姓男子，對外掛起「工程行」看板，主要以「疊磚」、打石工程為主，但入夜常有陌生客人進出，不時傳出麻將聲擾鄰，附近鄰居嘲諷「工程行」都是入夜在桌上「疊磚」。

房屋剛出租1個月，55歲黃男4日中午11點多突然駕駛黑色小客車，撞破該戶玻璃大門，直接撞倒門前整排汽、機車，地上玻璃碎裂一地，因非交通意外事故，引來警方調查。黃男事後落網，全案為欠錢問題在網路互相口角，才引起毀損糾紛，警方依照現行犯將他逮捕歸案。

肇事民宅附近原為環境清幽的住宅區，附近住戶擔心賭場寄生後將糾紛不斷，住戶將不得安寧，對外抱怨盼警方取締。警方說，男子開車撞民宅時警到場未發現有人賭博，將暗中蒐證追查，如有相關不法事證一定偵辦到底。

台南市育北區這間民宅遭人開車撞壞大門，涉案男子遭法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市育北區這間民宅遭人開車撞壞大門，涉案男子遭法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 賭博 麻將

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