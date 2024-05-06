快訊

北市人倫悲劇...女涉持跳繩勒斃89歲母 兄誤以為心臟病致死報警

全台超有感！9分鐘內連4震「極淺層地震」 規模5.9最大震度4級

2023年各級政府潛藏負債破19兆 勞保增最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南殺警案凶手一審判死「無意上訴」 是否做回歸社會鑑定二審激辯

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

林信吾被控涉及台南雙警命案，台南高分院今開準備程序庭。林信吾律師主張原審鑑定報告，並未就林是否符合復歸社會做鑑定；檢察官和2名殉職警員律師都認為，林從外役監脫逃，再犯此案，沒有復歸社會的可能性，雙方各持己見、激辯。法官開庭近1個半小時後，決定擇期再開庭。

檢察官主張，被告林信吾律師要求針對林未來復歸社會的可能性做鑑定，他認為沒有必要，因原審的原鑑定報告319頁已認為林沒有復歸社會的可能性。檢察官表示，林之前因強盗罪被判8年4月，原在監獄執行後改移低密度外役監服刑，但也因這樣林有機會脫逃，再犯此暴力犯罪，可看出林暴力本性，因此沒有送鑑定的必要。

殉職警員律師，林信吾因犯下強盜案，已給他一次機會到外役監服刑，林最後卻脫逃，買刀犯下此案，「林為什麼買刀？」二條人命就此犧牲，被告有人權，我們一般民眾生命權也要被重視，何況現有社區矯正機構也沒有能力對被告進行教化。

雖然林信吾律師團提出要求對林進行復歸社會鑑定，並提三個鑑定團隊名單供法官參考，但檢察官和殉職警員律師都不認同對方提供的名單；法官仍建議檢察官和殉職警員律師回去後研擬建議名單。

台南殺警案今天下午2點30分在台南高分院刑五庭開準備程序庭，林信吾當庭認罪，並表示自己無意上訴，上訴是律師的意思。此案除強盜殺人罪判死刑部分上訴外，林並就攜帶凶器、竊盜及強盜罪三部分簽名不上訴。

台南殺警案發生於2022年8月22日上午11時，市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑追緝遭竊普通重型機車時，先後在安南區北汕尾附近的第1公墓被明德外役監獄逃犯林信吾涉嫌持彈簧刀攻擊，兩名警員均送醫不治殉職。

發生雙警命案後，檢方請求法院判處林信吾死刑，去年11月23日由台南地方法院宣判，一審判處林信吾兩個死刑，並褫奪公權終身。

台南高分院今天下午開庭審理林信吾涉嫌殺死雙警命案，圖為凶手林信吾(中) 落網情形 。圖／本報資料照片
台南高分院今天下午開庭審理林信吾涉嫌殺死雙警命案，圖為凶手林信吾(中) 落網情形 。圖／本報資料照片

台南 林信吾 死刑 殺警案

延伸閱讀

男涉嘉義丟包命案 交保後又開槍傷人逃亡3月被逮

醉漢因心情不好...拿菜刀衝機車陣連砍3人還割頸 最終判6年定讞

影／土城停車場命案 30歲男「喝了神仙水」暴斃 死者女友下車畫面曝

吳興街女子命案丈夫涉嫌 家屬相驗：很久沒聯絡

相關新聞

洗錢217億竟裁5千萬交保！八八會館郭哲敏裁定引議 檢方今抗告成功

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站獲利16億元，另涉及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院認為相關證人大致詰問...

2轎車占用基隆燈塔停車位 警貼單月餘「紋風不動」認是作業疏失

基隆燈塔是基隆新興景點，假日時停車位難找，卻有2輛轎車停放數月，占用停車空間。警方3月底貼單認定為廢棄車，結果至今紋風不...

深夜麻將桌上「疊磚」？男開車撞工程行大門 疑因欠錢網路起口角

台南市55歲黃姓男子前天中午11點多突然駕駛黑色小客車，衝撞育北間一間民宅，造成該戶玻璃大門玻璃碎裂一地，因非交通意外事...

2男深夜挑弱女子行搶 事後「窩裡反」卸責！還辯有丟回包包

彰化縣陳男去年5月騎機車載張男在路上搶奪路人林女的包包，事後陳、張2人窩裡反互推是對方搶的，陳男辯稱他叫張男把包包丟還給...

台南殺警案凶手一審判死「無意上訴」 是否做回歸社會鑑定二審激辯

林信吾被控涉及台南雙警命案，台南高分院今開準備程序庭。林信吾律師主張原審鑑定報告，並未就林是否符合復歸社會做鑑定；檢察...

警防彈衣一折就凹？廠商曾被列黑名單卻得標 警政署：依法採購

警察防彈衣出現抗凹陷板可輕易曲折瑕疵，國民黨立委王鴻薇、廖偉翔與新北市議員林國春今開記者會質疑，得標廠商過去被列採購黑名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。