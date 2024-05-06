台南殺警案凶手一審判死「無意上訴」 是否做回歸社會鑑定二審激辯

林信吾被控涉及台南雙警命案，台南高分院今開準備程序庭。林信吾律師主張原審鑑定報告，並未就林是否符合復歸社會做鑑定；檢察官和2名殉職警員律師都認為，林從外役監脫逃，再犯此案，沒有復歸社會的可能性，雙方各持己見、激辯。法官開庭近1個半小時後，決定擇期再開庭。

檢察官主張，被告林信吾律師要求針對林未來復歸社會的可能性做鑑定，他認為沒有必要，因原審的原鑑定報告319頁已認為林沒有復歸社會的可能性。檢察官表示，林之前因強盗罪被判8年4月，原在監獄執行後改移低密度外役監服刑，但也因這樣林有機會脫逃，再犯此暴力犯罪，可看出林暴力本性，因此沒有送鑑定的必要。

殉職警員律師，林信吾因犯下強盜案，已給他一次機會到外役監服刑，林最後卻脫逃，買刀犯下此案，「林為什麼買刀？」二條人命就此犧牲，被告有人權，我們一般民眾生命權也要被重視，何況現有社區矯正機構也沒有能力對被告進行教化。

雖然林信吾律師團提出要求對林進行復歸社會鑑定，並提三個鑑定團隊名單供法官參考，但檢察官和殉職警員律師都不認同對方提供的名單；法官仍建議檢察官和殉職警員律師回去後研擬建議名單。

台南殺警案今天下午2點30分在台南高分院刑五庭開準備程序庭，林信吾當庭認罪，並表示自己無意上訴，上訴是律師的意思。此案除強盜殺人罪判死刑部分上訴外，林並就攜帶凶器、竊盜及強盜罪三部分簽名不上訴。

台南殺警案發生於2022年8月22日上午11時，市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑追緝遭竊普通重型機車時，先後在安南區北汕尾附近的第1公墓被明德外役監獄逃犯林信吾涉嫌持彈簧刀攻擊，兩名警員均送醫不治殉職。