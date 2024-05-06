快訊

喝酒臉紅是「基因缺陷」易致癌 近5成台灣人不宜飲酒

摺疊iPhone不遠了？蘋果取得最新專利 螢幕不僅向內還能向外摺

黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍不雅片討錢 還假扮警栽贓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警防彈衣一折就凹？廠商曾被列黑名單卻得標 警政署：依法採購

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警察防彈衣出現抗凹陷板可輕易曲折瑕疵，國民黨立委王鴻薇廖偉翔與新北市議員林國春今開記者會質疑，得標廠商過去被列採購黑名單卻得標。警政署表示，防彈衣採購案招標、履約、驗收均按政府採購法辦理，已要求廠商依契約保固條款回收換新。

警政署指出，該批防彈衣採公開招標最低標，光研企業股份有限公司、萬寶程國際有限公司投標，開標時審核資格，非屬行政院公共工程委員會公告的拒絕往來廠商；投標時提供樣衣送國內外檢驗機構檢測有無符合採購案規範，光研檢測合格，另一家未通過。

據指出，光研投標價格進入底價，決標予該公司，警政署兩次前往履約督導，驗收時隨機抽取21件防彈衣與樣衣目視比對符合規定，送國內外檢測機構檢測尺寸、重量、抗彈性能合格，配發各警察機關。

警政署表示，政府採購法對拒絕往來廠商，視情節限制期間為1至3年，光研最後一筆被列為拒絕往來廠商期限至前年3月，可參與去年4月27日公告招標的防彈衣採購案競標。

警政署說，今年3月通報各警察機關檢視抗凹陷板，目前發現瑕疵1千4百多片，廠商已完成回收換新，若要求回收非瑕疵抗凹陷板，與契約規定不符。

警政署強調，未來採購防彈衣，仍依政府採購法審慎辦理，並研議適當招標方式，從競標者擇取最符同仁需求防彈衣及優質廠商履約。

有員警在臉書「靠北police」指防彈衣的抗凹陷板可輕易曲折，警政署表示，部分防彈衣的抗凹陷板瑕疵，已要求廠商保固換新，確保員警執勤安全。圖／翻攝自臉書「靠北police」
有員警在臉書「靠北police」指防彈衣的抗凹陷板可輕易曲折，警政署表示，部分防彈衣的抗凹陷板瑕疵，已要求廠商保固換新，確保員警執勤安全。圖／翻攝自臉書「靠北police」
有員警在臉書「靠北police」指防彈衣的抗凹陷板可輕易曲折，警政署表示，部分防彈衣的抗凹陷板瑕疵，已要求廠商保固換新，確保員警執勤安全。圖／翻攝自臉書「靠北police」
有員警在臉書「靠北police」指防彈衣的抗凹陷板可輕易曲折，警政署表示，部分防彈衣的抗凹陷板瑕疵，已要求廠商保固換新，確保員警執勤安全。圖／翻攝自臉書「靠北police」

廖偉翔 王鴻薇 警察

延伸閱讀

黑名單廠商竟頻頻得標 王鴻薇揭警用防彈衣採購弊案

影／警用防彈衣有瑕疵？王鴻薇質疑得標廠商屢爆爭議

國人在美受表彰獲掛我國旗榮耀 他去信外交部遭冷回「自己去買」

張廖萬堅傳任教育部政次 藍營前對手喊：台中市多一位戰友

相關新聞

洗錢217億竟裁5千萬交保！八八會館郭哲敏裁定引議 檢方今抗告成功

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站獲利16億元，另涉及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院認為相關證人大致詰問...

2轎車占用基隆燈塔停車位 警貼單月餘「紋風不動」認是作業疏失

基隆燈塔是基隆新興景點，假日時停車位難找，卻有2輛轎車停放數月，占用停車空間。警方3月底貼單認定為廢棄車，結果至今紋風不...

台南殺警命案二審開庭 激辯凶手是否做回歸社會的鑑定

林信吾被控涉及台南雙警命案，台南高分院今開準備程序庭。 林信吾律師主張原審鑑定報告，並未就林是否符合復歸社會做鑑定；檢察...

警防彈衣一折就凹？廠商曾被列黑名單卻得標 警政署：依法採購

警察防彈衣出現抗凹陷板可輕易曲折瑕疵，國民黨立委王鴻薇、廖偉翔與新北市議員林國春今開記者會質疑，得標廠商過去被列採購黑名...

八八會館郭哲敏5千萬交保撤銷更裁 新北院預計明天重開羈押庭

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院上月23日裁定郭以5千萬元交保，限制住...

處理境外廢棄物 永盛要基市府付5億多元價差…法官駁回

基隆市一般廢棄物最終處置場原營運廠商永盛公司，指市府交付永盛處理非基隆境內廢棄物焚化灰渣，卻以「優惠價」計費蒙受損失，訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。