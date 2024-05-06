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警防彈衣一折就凹？廠商曾被列黑名單卻得標 警政署：依法採購
警察防彈衣出現抗凹陷板可輕易曲折瑕疵，國民黨立委王鴻薇、廖偉翔與新北市議員林國春今開記者會質疑，得標廠商過去被列採購黑名單卻得標。警政署表示，防彈衣採購案招標、履約、驗收均按政府採購法辦理，已要求廠商依契約保固條款回收換新。
警政署指出，該批防彈衣採公開招標最低標，光研企業股份有限公司、萬寶程國際有限公司投標，開標時審核資格，非屬行政院公共工程委員會公告的拒絕往來廠商；投標時提供樣衣送國內外檢驗機構檢測有無符合採購案規範，光研檢測合格，另一家未通過。
據指出，光研投標價格進入底價，決標予該公司，警政署兩次前往履約督導，驗收時隨機抽取21件防彈衣與樣衣目視比對符合規定，送國內外檢測機構檢測尺寸、重量、抗彈性能合格，配發各警察機關。
警政署表示，政府採購法對拒絕往來廠商，視情節限制期間為1至3年，光研最後一筆被列為拒絕往來廠商期限至前年3月，可參與去年4月27日公告招標的防彈衣採購案競標。
警政署說，今年3月通報各警察機關檢視抗凹陷板，目前發現瑕疵1千4百多片，廠商已完成回收換新，若要求回收非瑕疵抗凹陷板，與契約規定不符。
警政署強調，未來採購防彈衣，仍依政府採購法審慎辦理，並研議適當招標方式，從競標者擇取最符同仁需求防彈衣及優質廠商履約。
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