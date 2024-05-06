八八會館郭哲敏5千萬交保撤銷更裁 新北院預計明天重開羈押庭

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院上月23日裁定郭以5千萬元交保，限制住居及出境出海，同時配戴電子腳環監控；洗錢共犯、郭哲敏親信張旭昇30萬元交保。經檢方以4大理由抗告，台灣高等法院今撤銷原交保裁定，發回新北地方法院更裁。新北地院表示，因尚未收到裁定，今天可能來不及，預計明天將重新召開羈押庭。

日前新北地院裁定完9天，抗告卷宗5月2日才送至高院，進度遭質疑後，新北地院特地發出新聞稿澄清，說明合議庭4月29日收受檢察官抗告書狀，隔天書記官便辦理含整理卷宗、送請合議庭法官審查抗告是否合法、統計室、大印室等抗告流程，最後送往收發室發文，於5月2日下午送抵高院，並無延滯情形。

新北地院原本裁定郭哲敏以5千萬元具保，限制出境及出海、限制住居、接受電子腳環科技設備監控，並禁止對證人及張旭昇實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為；共犯張旭昇以30萬元具保、限制出境及出海、限制住居，同樣禁止危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤證人。

新北地檢抗告理由首先是認為郭哲敏是通緝到案，原本就有逃亡事實，他海外資產雄厚，有投資柬埔寨土地、泰國曼谷房產不動產，且持有柬埔寨護照，國際往來頻繁，甚至曾辦理新加坡投資移民，有絕對的財力及能力潛逃國外並在國外生活。

其次，郭哲敏為本案賭博、地下匯兌、洗錢犯罪集團首腦，先前已有滅證事實，依審理計畫，證人詰問至少至今年6月7日，而禁止接觸騷擾的高達40餘人，郭有對證人騷擾、施加暴力，影響證人證述的強烈動機和高度串證之虞。第三是檢方認為法院交保相關措施，無法防止郭哲敏逃亡及勾串證人，亦無法防止破壞監控設備，或以偷渡等方式棄保潛逃，仍有羈押禁見必要。

新北檢認為如果法院仍要交保，建請提高具保金額，因為郭一經裁定交保，即火速辦完交保，可見錢對他來說不成問題，考量本案犯罪所得，僅5千萬交保金額過低，無法達到阻止棄保潛逃目的，應將交保金額提高至2億元以上，同時對共犯張旭昇提高保金及施以電子腳環。