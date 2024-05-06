助陸企違法挖角科技研發人才 3台籍人士遭判刑

北京田米科技公司透過3名台灣人在台違法挖角手機晶片研發台灣人才，新竹地院將3人依犯兩岸人民關係條例非法為業務活動罪，判處4至6月不等徒刑，可上訴。

判決書指出，北京田米科技（大陸小米集團子公司）從事手機晶片研發，2018年以香港商北京田米科技（香港）公司名義向經濟部投審會申請在北市設立台灣辦事處涉違法在台從事未經許可的研發業務。

判決書表示，小米通訊有限公司創始人林斌為避免在台公司被查緝，藉由喻姓台灣人（前小米通訊財務長）在台北市另設立一心技術公司，並由潘姓台灣人（北京田米台灣辦事處技術總監）將原田米台灣辦事處的24名研發人員轉至一心公司並續挖角招攬員工，相關人員實為北京田米工作。

判決書指出，喻姓財務長發現一心公司恐遭查緝後，向林斌表達將終止公司並辦解散登記，後續林斌找聚晶半導體股份公司接收一心研發人員，以便繼續為北京田米公司違法在台從事研發業務活動。

判決書表示，聚晶半導體公司的夏姓代理總經理助潘姓技術總監在台北市設立聚晶公司研發資源辦公室，將一心公司研發人員轉至聚晶任職，而聚晶相關研發及人事等費用由小米相關公司以「專業技術事務」費的名義支付。

法官審酌，喻姓財務長等3人未經主管機關許可，就在台從事業務活動，除影響主管機關對於大陸地區營利事業的管理，也無法充分保障與其進行交易，損及交易秩序及國家安全，實屬不該。