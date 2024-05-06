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法院判付委託處理費 基市府：未與永盛續約與本案無關
推動罷免基隆市長謝國樑團隊11日起展開第2階段連署，法院今年初判決市府應給付BOO案最終處置場營運業者永盛公司，2418萬多元委託處理費成為話題。市府今天表示，全案爭議源自前市府時期底渣存放天外天掩埋場，既經法院判決，市府將依約給付；此事與雙方未續約無關。
永盛在2022年12月27日向基市府請領底渣分選及再利用處理費2418萬多元，市府以永盛處理底渣不符合標準，市還還要花大錢改善拒付。永盛訴請給付，基隆地方法院審理後，認定永盛已依約執行，焚化再生粒料並在天外天掩埋場填築使用，判市府應給付費用給永盛。
市府表示，在前市長林右昌主政期間，永盛以七堵BOO廠設備整修為由，暫停處理基隆市政府所交付的底渣，前市府因此將底渣1.5萬噸存放在天外天緊急暫置區。當時議會對底渣處置有諸多討論，並凍結相關預算，要求環保局審慎處理。
環保局後來要求永盛依約處理1.5萬噸底渣，永盛公司提出「天外天掩埋場暫置區之底渣分選再利用計畫書」，經核定同意後開始作業，2022年間處理完成後由前市府核定。議會事後討論時，對於永盛處理作業有疑慮，環保局為求謹慎，才在2023年初時進行第2次採樣檢驗，確認不合格而暫停撥付處理費。
市府說，法院判決市府敗訴理由，是指因暫存焚化再生粒料下方本為掩埋場，且無法排除天氣、人為因素導致雜質混入。市府與律師討論後，決定尊重法院判決不上訴，後續將依法及相關程序給付處理費給永盛公司。
市府指出，永盛公司執行最終處置場設置計畫，因契約期間出現執行業務履約爭議，市府在去年7月16日合約到期後，未與永盛公司續約。雙方未能續約，與這起委託處理費給付案無關。
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