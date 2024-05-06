快訊

洗錢217億竟裁5千萬交保！八八會館郭哲敏裁定引議 檢方今抗告成功

吳釗燮親上火線批徐巧芯洩密 揚言這兩天就會提告

航空雙雄回檔休息 這檔航空股卻衝上漲停鎖死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法院判付委託處理費 基市府：未與永盛續約與本案無關

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

推動罷免基隆市長謝國樑團隊11日起展開第2階段連署，法院今年初判決市府應給付BOO案最終處置場營運業者永盛公司，2418萬多元委託處理費成為話題。市府今天表示，全案爭議源自前市府時期底渣存放天外天掩埋場，既經法院判決，市府將依約給付；此事與雙方未續約無關。

永盛在2022年12月27日向基市府請領底渣分選及再利用處理費2418萬多元，市府以永盛處理底渣不符合標準，市還還要花大錢改善拒付。永盛訴請給付，基隆地方法院審理後，認定永盛已依約執行，焚化再生粒料並在天外天掩埋場填築使用，判市府應給付費用給永盛。

市府表示，在前市長林右昌主政期間，永盛以七堵BOO廠設備整修為由，暫停處理基隆市政府所交付的底渣，前市府因此將底渣1.5萬噸存放在天外天緊急暫置區。當時議會對底渣處置有諸多討論，並凍結相關預算，要求環保局審慎處理。

環保局後來要求永盛依約處理1.5萬噸底渣，永盛公司提出「天外天掩埋場暫置區之底渣分選再利用計畫書」，經核定同意後開始作業，2022年間處理完成後由前市府核定。議會事後討論時，對於永盛處理作業有疑慮，環保局為求謹慎，才在2023年初時進行第2次採樣檢驗，確認不合格而暫停撥付處理費。

市府說，法院判決市府敗訴理由，是指因暫存焚化再生粒料下方本為掩埋場，且無法排除天氣、人為因素導致雜質混入。市府與律師討論後，決定尊重法院判決不上訴，後續將依法及相關程序給付處理費給永盛公司。

市府指出，永盛公司執行最終處置場設置計畫，因契約期間出現執行業務履約爭議，市府在去年7月16日合約到期後，未與永盛公司續約。雙方未能續約，與這起委託處理費給付案無關。

推動罷免基隆市長謝國樑團隊11日起展開第2階段連署，法院今年初判決市府應給付最終處置場營運業者永盛公司2418萬多元委託處理費成為話題。圖為七堵最終處置場址。圖／基市府提供
推動罷免基隆市長謝國樑團隊11日起展開第2階段連署，法院今年初判決市府應給付最終處置場營運業者永盛公司2418萬多元委託處理費成為話題。圖為七堵最終處置場址。圖／基市府提供
推動罷免基隆市長謝國樑團隊11日起展開第2階段連署，法院今年初判決市府應給付最終處置場營運業者永盛公司2418萬多元委託處理費成為話題。圖為七堵最終處置場址。圖／基市府提供
推動罷免基隆市長謝國樑團隊11日起展開第2階段連署，法院今年初判決市府應給付最終處置場營運業者永盛公司2418萬多元委託處理費成為話題。圖為七堵最終處置場址。圖／基市府提供

環保局

延伸閱讀

銘傳國中籃球隊奪JHBL冠軍慶功宴 謝國樑：將撥3千萬修繕場地

談在地就學 謝國樑：與國外機構合作創造亮點

光隆停招衝擊基隆4市立高中 謝國樑：教學差異化留學生

廢礦區居住權 謝國樑：樂見中央地方有統一作法

相關新聞

臉書賣1:1等身大小鋼彈不出貨 警上門逮人送辦

桃園37歲男子黃雋逸在臉書創辦粉絲專頁發布販賣鋼彈模型訊息，並誆稱可用3D列印打造1:1等身大小鋼彈，不少新竹地區民眾陸...

名師講義抄襲競爭對手 多題「原文照抄」判刑又判賠

在高雄多個補習班任教的賴姓化學名師，被控將魯姓補教名師編撰的教材重編後，拿到自己補習班教學，檢方發現教材有多項題型涉及抄...

潮州阿伯接連酒駕罰11萬有錢有房不繳罰單 執行署用這招

屏東縣潮州鎮一名阿伯，2021年清明連假騎機車在潮州夜市附近，被警方抓到酒駕，監理站開罰2萬2500元，被記違規點數5點...

郭哲敏5千萬交保撤銷更裁 新北院預計明天重開羈押庭

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院上月23日裁定郭以5千萬元交保，限制住...

洗錢217億竟裁5千萬交保！八八會館郭哲敏裁定引議 檢方今抗告成功

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站獲利16億元，另涉及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院認為相關證人大致詰問...

處理境外廢棄物 永盛要基市府付5億多元價差…法官駁回

基隆市一般廢棄物最終處置場原營運廠商永盛公司，指市府交付永盛處理非基隆境內廢棄物焚化灰渣，卻以「優惠價」計費蒙受損失，訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。