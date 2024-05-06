臉書賣1:1等身大小鋼彈不出貨 警上門逮人送辦

桃園37歲男子黃雋逸在臉書創辦粉絲專頁發布販賣鋼彈模型訊息，並誆稱可用3D列印打造1:1等身大小鋼彈，不少新竹地區民眾陸續匯款1萬多元價金，但許久都未收到貨，欲聯繫賣家竟發現黃男已消失。警方清查至少有3人遭詐騙，總財損超過6萬元。新竹警方上月直搗黃男藏身處，並將其拘提到案，全案依詐欺罪嫌送辦。

新竹市警察局第二分局近來接獲多起報案，表示均遭黃男臉書購物詐騙。警方調查，黃男不僅創辦粉絲專頁發布販賣鋼彈模型訊息，並在其他模型公仔社團廣發販賣鋼彈模型訊息，等買家下單訂購並匯款後，再藉口拖延不出貨。警方隨即組成專案小組追緝，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦，上月17日拘提黃男，並依詐欺罪送辦。

據了解，黃男不僅於臉書購物詐騙，他還以推廣3D列印為由，和某知名3D列印技術公司合作並印製名片，但卻未經該公司同意，在外尋求投資進而引發債務糾紛，目前該公司也發表聲明，表示終止一切合作，至於黃男竊取公司舊有智慧財產招攬業務詐騙，已委由律師向其展開民事究責。遭黃男詐騙的受害人，也在臉書成立「魔悟控受騙經驗分享」社團自救。