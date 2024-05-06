永盛訴請基隆市政府給付底渣處理費2418萬元 法院判准

基隆市一般廢棄物最終處置場原營運業者永盛公司，向基市府請領底渣分選及再利用處理費2418萬多元，市府以永盛處理底渣不符合標準，市還還要花大錢改善拒付。永盛訴請給付，基隆地方法院審理後，認定永盛已依約執行，焚化再生粒料並在天外天掩埋場填築使用，判市府應給付費用給永盛。

基隆市政府今天表示，此案發生在前市府時期，市府尊重法院判決不上訴。市府當下就是專心做好市政，回報市民的託付。從推動室內兒童樂園、電動機車到成立都更辦公室等等，市府為民眾提供多項有感政績，未來會持續推動有利基隆市民的政策。

永盛提告指出，公司在2004年9月20日舉市府簽訂「基隆市鼓勵民間機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場BOO設置計畫」契約書，約定永盛興建最終處置場後營運理基隆市轄區內一般事業廢棄物，市府被告須支付費用。

永盛指出，雙方合意2021年度委託處理費為每公噸1582元，基隆市環保局處理當年2月7日至9月16日，暫置在天外天掩埋場緊急暫置區共1萬5783.8公噸焚化底渣，核定永盛提送的底渣分選再利用計畫書後，由永盛執行再生粒料篩分。

雙方及環境部許可的環境檢驗測定機構2022年10月28日到底渣暫置現場採樣，並送粒徑雜質檢測。2022年11月7日由兩造及一家工程顧問公司執行環境溶出檢測，並由環保局人員採驗及送驗，兩次檢測報告顯示再生粒料符合規範，並使用於天外天掩埋場緊急暫置區路面改善工程。

永盛表示，2022年12月27日向市府請款2418萬6771元，環保局審查、複查無誤准予備查，並要求永盛繳付回饋金305萬7746元。永盛去年初繳付回饋金後，市府未依約給付委託處理費，多次催告置之不理，訴請市府應給付2418萬6771元。

市府抗辯，永盛處理底渣再利用應符合規定，環保局去年3月24日會勘再利用現場，目測發現許多超過20mm粒徑雜質，顯不符合標準，同年4月14日函請永盛改善。永盛去年4月18日提出缺失改善方式，事後卻拒絕改善。環保局去年6月9日委外採樣檢測，通過粒徑雜質小於20mm百分比為93.8~99.3，且雜質均為鐵金屬，顯示在不符合標準時即埋入掩埋場。改善費用預計5465萬7000元，在永盛改善完成以前，市府拒絕給付委託處理費。

法官審理後指出，市府在去年3月24日拍攝再生粒照照片，以及委外廠商6月9日檢測報告，都是在天外天掩埋場緊急暫置區路面取得，與管理規定不符。且2022年10月28日再生粒料檢測粒徑大小與雜質，同年11月7日取樣檢測戴奧辛、呋喃及鉛等金屬時，環保局員工未發現目測許多超過20mm粒徑雜質情形。