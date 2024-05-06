馬文君質疑廠商騙國防部標案挨告妨害名譽 北檢處分不起訴

國民黨立委馬文君去年曾質疑，被國防部列為拒絕往來的互暢有限公司，輾轉透過馬來西亞及台灣的壹達諾汽車系統公司，繼續向國防部接標案。壹達諾汽車系統公司認為，馬文君所言未經查證，提告馬涉犯刑法加重誹謗。台北地檢署今偵結，考量馬文君對公共議題提出意見評論，言論並非全無依據，罪嫌不足，處分不起訴。

去年4月25日，馬文君在臉書發文指出，互暢有限公司被國防部列為拒絕往來廠商，但互暢烏龍轉桌，在馬來西亞另成立壹達諾卡車車輛公司，出具不實原廠授權書給台灣的壹達諾汽車系統公司，向國防部接標案。

馬文君當時說，國軍單位採購先進裝備，對於維修保養品質、正廠料件均有要求，經查，壹達諾汽車系統公司得標前未有任何進出口紀錄，質疑該公司如何交正廠貨件給國防部？以及在馬國的壹達諾卡車車輛公司是空殼公司。

壹達諾汽車系統公司認為，馬文君未經查證，在臉書公開發文，足以貶損其名譽，提告馬文君涉犯刑法之加重誹謗。

檢方偵辦，馬文君堅決否認有加重誹謗犯行，具狀及其選任辯護人辯稱，壹達諾汽車系統公司得標的維修輕型戰車標案，國防部標案有提及，主要交由原廠或原廠授權的廠商維修，不過，設立於馬來西亞的壹達諾卡車車輛公司，根本不知道該公司有經過原廠授權，當時壹達諾汽車系統公司資本額為200萬，質疑該公司是否有能力承作此案。

此外，馬文君方面也辯稱，去年5月8日，時任國防委員會委員陳椒華曾質詢相關爭議，此事屬於院會質詢範圍，她為合理評論，未損害壹達諾汽車系統公司名譽。

檢方調查，壹達諾汽車系統有限公司於2020年7月23日，得標「35T賓士牽引車委商保修」案件，因有未得標廠商對壹達諾提出的原廠文件提出異議。

對此，去年4月間國防部進行稽核後，提出兩點稽核意見：首先，經與賓士公司確認，壹達諾提出的原廠授權文件為馬來西亞境內的零件與服務總代理所出具，未受到台灣總代理授權；再者，馬來西亞壹達諾公司授權文件，未經德國原廠授權，因此與契約「原廠授權使用公證之證明文件」不同。