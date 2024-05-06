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房仲搞鬼「虛構中人」賣預售屋詐財 遭判刑14年

中央社／ 新竹縣6日電

新竹黃姓房仲謊稱能透過中人（介紹買賣者）低價取得建商預售屋，後未依約交屋，20民眾受害，新竹地方法院依詐欺等罪判處黃男有期徒刑14年。

判決書指出，黃姓男子於新竹縣市擔任房屋仲介，已累積穩定客源並獲信賴，但後來黃男卻沉迷地下簽賭欠債，為還清賭債並籌措賭資，利用新竹區購屋熱潮，假借可透過中人能取得建商預售屋保留戶且價格優於市場，導致民眾遭騙繳交中人費以委託購屋。

判決書說，黃男以各式不同名目誘騙民眾繼續付款，如訂金、簽約金、工程款等，還為取信購屋民眾，甚至偽刻多家建設公司大小章及收款章，虛偽製作房屋買賣預定單、收據、合約書等，以及偽簽本票，後續未能依約交屋。

判決書表示，黃男詐得人數20名，詐騙金額達新台幣7091萬元，詐騙所得用途是還賭債並繼續賭博

法官審酌，黃男身為不動產營業員，卻不透過合法途徑賺取仲介服務報酬，利用客戶對他的信賴，以編造話術導致民眾陷於錯誤而繼續支付款項，受鉅額損失，甚至偽刻建商印章虛偽製作憑據，嚴重擾亂不動產交易及經濟秩序。

法官說，黃男將犯罪所得均賭博耗用殆盡，難以彌補被害人損害，依詐欺、偽造有價證券等罪，重判黃男有期徒刑14年、犯罪所得7091萬元沒收。可上訴。

新竹黃姓房仲謊稱能透過中人（介紹買賣者）低價取得建商預售屋，後未依約交屋，20民眾受害，新竹地方法院依詐欺等罪判處黃男有期徒刑14年。示意圖／聯合報系資料照片
新竹黃姓房仲謊稱能透過中人（介紹買賣者）低價取得建商預售屋，後未依約交屋，20民眾受害，新竹地方法院依詐欺等罪判處黃男有期徒刑14年。示意圖／聯合報系資料照片

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