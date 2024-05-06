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越女丟下重症老婦捲款1.8萬落跑 被逮賠更多還要被遣返

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

越南籍裴姓女看戶2022年6月起受託照顧陳姓老婦人，裴女不滿看護薪水少，去年4月就拿著剩餘的1萬8000元買菜錢落跑，裴女最後被警方查緝到案，一審依業務侵占罪判刑6月，她不服上訴，高雄高分院考量裴女僅侵占1萬8000元，若處最輕本刑過重，從輕改判3月，得易科罰金確定。

裴女在越南育有3名未成年子女，她為了養家隻身來到台灣，前年6月申請來台擔任看護工，被安排到前鎮區照顧重病的陳姓婦人，負責陳婦的三餐起居，除了薪水外，陳婦家人每月還會交付2萬元給裴女買菜。

去年4月間，裴女認為看護工薪水少，打算逃逸找尋其他工作，於是收下陳婦家屬每月2萬元買菜錢以後，僅花掉2000元，就帶著剩餘的1萬8000元落跑。

陳婦家屬發現裴女逃逸報警，警方循線查緝裴女到案，裴女卻供稱是陳女一家欠她9萬元薪水，她拿走1萬8000元是為了扣抵薪資；不過檢方依據陳婦家屬提出匯款證明，不採信裴女說法，偵結依業務侵占罪嫌將她起訴。

高雄地院審理時，裴女改口認罪，法官認為她捲款後擅離職守，造成老婦缺乏人照顧，而有生命或身體健康危險，不過考量她侵占金額不大，依業務侵占罪判徒刑6月，得易科罰金。

裴女不服判決上訴，高雄高分院合議庭審理後，法官考量業務侵占罪最輕本刑為6月以上，即便量處最低刑度，換算罰金也要18萬元，是她侵占所得的10倍之多，量刑稍嫌過重。

合議庭考量裴女背景及法院審理時大致坦承犯行的犯後態度，給予減刑，從輕改判3月，得易科罰金確定；因裴女已逾期居留，依規定執行期滿要驅逐出境。

越南籍裴姓女看護拿走雇主每月買菜錢落跑，被法院依業務侵占罪判刑確定。本報資料照片
越南籍裴姓女看護拿走雇主每月買菜錢落跑，被法院依業務侵占罪判刑確定。本報資料照片

侵占 看護 薪水

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