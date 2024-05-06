徐巧芯公布援助烏克蘭專案密件 基進黨今告發徐涉洩密罪

國民黨立委徐巧芯昨公布一份外交部與捷克衛生科技院（CHTI）簽訂經費1000萬美金的合約，援助烏克蘭，質疑外交部未說明如何招標。台灣基進黨秘書長吳欣岱、高雄黨部執行長楊佩樺今赴台北地檢署，提告徐巧芯公布密件，涉犯刑法之洩漏國防秘密罪、同法之洩漏國防以外秘密罪、國家機密保護法。

徐巧芯昨公布一份我國外交部機密文件，外交部與捷克政府簽一筆1000萬美元援助烏克蘭專案基金，歷時36個月，指定由捷克衛生科技院執行計畫，協助烏克蘭，當中300、400萬美元購買台灣器材，密件未寫明是否為公開招標，文件至2033年2033年12月31日解密。

徐巧芯說，我國將於2024年初將300萬美金撥至捷克衛生科技院捷克衛生科技院的帳戶，該公司負責人Petr Foit曾與捷克官員一同來台。由於該文件為密件，徐巧芯公布該資料時，使用便利貼蓋住部分內容。

對此，基進黨認為，徐巧芯公布機密文件行為，涉嫌違法。

吳欣岱說，徐巧芯肩負不少案件，她用立委職權，拋出一份國家機密文件，轉移媒體焦點，質疑徐巧芯洩漏國家機密的責任，是由全國人民背鍋。她說，很多國家軍援行為是透過非公開的外交管道進行，質疑我國艱難的外交處境下，徐巧芯洩漏文件是雪上加霜。