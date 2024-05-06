快訊

中油加盟站員工稱國考壓力大 盜刷載具兌700張獲利曝光

從人生勝利組變職場鬼見愁 常春藤名校生出了什麼事？

常吃油炸、燒烤恐致身體老化 多吃這些食物可以抗糖化終產物

徐巧芯公布援助烏克蘭專案密件 基進黨今告發徐涉洩密罪

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國民黨立委徐巧芯昨公布一份外交部捷克衛生科技院（CHTI）簽訂經費1000萬美金的合約，援助烏克蘭，質疑外交部未說明如何招標。台灣基進黨秘書長吳欣岱、高雄黨部執行長楊佩樺今赴台北地檢署，提告徐巧芯公布密件，涉犯刑法之洩漏國防秘密罪、同法之洩漏國防以外秘密罪、國家機密保護法。

徐巧芯昨公布一份我國外交部機密文件，外交部與捷克政府簽一筆1000萬美元援助烏克蘭專案基金，歷時36個月，指定由捷克衛生科技院執行計畫，協助烏克蘭，當中300、400萬美元購買台灣器材，密件未寫明是否為公開招標，文件至2033年2033年12月31日解密。

徐巧芯說，我國將於2024年初將300萬美金撥至捷克衛生科技院捷克衛生科技院的帳戶，該公司負責人Petr Foit曾與捷克官員一同來台。由於該文件為密件，徐巧芯公布該資料時，使用便利貼蓋住部分內容。

對此，基進黨認為，徐巧芯公布機密文件行為，涉嫌違法。

吳欣岱說，徐巧芯肩負不少案件，她用立委職權，拋出一份國家機密文件，轉移媒體焦點，質疑徐巧芯洩漏國家機密的責任，是由全國人民背鍋。她說，很多國家軍援行為是透過非公開的外交管道進行，質疑我國艱難的外交處境下，徐巧芯洩漏文件是雪上加霜。

楊佩樺說，徐巧芯僅用便利貼遮蔽部分機密文件內容，此舉相當過分，今提告徐涉犯刑法第109條之洩漏國防秘密罪、同法第132條之洩漏國防以外秘密罪、以及國家機密保護法第32條等罪嫌。

台灣基進黨秘書長吳欣岱（左）、高雄黨部執行長楊佩樺（右）今赴台北地檢署，提告國民黨立委徐巧芯，涉犯刑法之洩漏國防秘密罪、同法之洩漏國防以外秘密罪、國家機密保護法。記者房荷庭／攝影
台灣基進黨秘書長吳欣岱（左）、高雄黨部執行長楊佩樺（右）今赴台北地檢署，提告國民黨立委徐巧芯，涉犯刑法之洩漏國防秘密罪、同法之洩漏國防以外秘密罪、國家機密保護法。記者房荷庭／攝影

外交部 徐巧芯 捷克

延伸閱讀

影／抗中保台卻經營小紅書？徐巧芯批交通部雙標

千萬美金誰受惠？台捷密約首曝光 徐巧芯質疑外交部「干預他國內政」

徐巧芯指控台捷簽密約 外交部：有行文立院備查

徐巧芯再爆料 政府千萬美元援烏克蘭密約有指定對象

相關新聞

徐巧芯公布援助烏克蘭專案密件 基進黨今告發徐涉洩密罪

國民黨立委徐巧芯昨公布一份外交部與捷克衛生科技院（CHTI）簽訂經費1000萬美金的合約，援助烏克蘭，質疑外交部未說明如...

中天電視告曹興誠再敗訴 法官：「共匪的嘍囉」是對公共事務評論

聯電創辦人曹興誠在記者會上不滿中天記者提問，批評中天是「匪台」、「共匪的嘍囉」等，中天對曹提告妨害名譽不起訴處分確定，中...

影／牛樟芝大王用虛擬寵物吸金 詐騙破億元警逮21人

有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫曾吸金28.5億元，去年間才遭台北地檢署起訴，刑事局中打又查出，劉涉嫌利用「錢鼠投資平台」等...

老牌甲級營造廠副董暗通女會計 6年成功A走2億元

高雄一家知名老字號甲級營造廠副董事長被控暗通女會計，兩人藉偽造支票、浮報工程分潤等方式，暗地搬走公司2億元，犯案多年都無...

越女丟下重症老婦捲款1.8萬落跑 被逮賠更多還要被遣返

越南籍裴姓女看戶2022年6月起受託照顧陳姓老婦人，裴女不滿看護工薪水少，去年4月就拿著剩餘的1萬8000元買菜錢落跑，...

移民署前資訊組長辦理標案涉收賄 貪汙罪判刑13年6月

內政部移民署前資訊組組長施明德被控藉辦理標案收受廠商賄賂，檢方依貪汙等罪起訴施與廠商，台北地院審理，日前依貪污汙收受賄賂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。