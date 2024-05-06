「媽媽我跟妳走」她悶死6歲兒 這些因素讓高院決定延押

許姓婦人因感情、經濟等多重因素，2022年10月悶死6歲大的兒子，她持刀自殘被救回，新北地檢署依殺人罪起訴。新北地院國民法官庭認為許婦無視其他求助管道，直接剝奪兒子的生命，就算兒子曾說「好，媽媽我跟妳走」可能也不懂其意，判她16年5月徒刑。案經上訴，因羈押期將屆，台灣高等法院裁定自5月11日起延押2月。

高院指出，許婦（37歲）與死者為母子關係，她拿枕頭殺害兒子的犯行犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯殺人罪，為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，一審判處16年5月重刑，可預期有畏罪逃匿、規避可能，且案件仍在審理中，未判決確定，不羈押不足以確保後續審判或執行程序順利進行。

高院考量許婦經鑑定有高度自殺傾向，她在看守所內服用藥物控制身心症狀中，衡量國家社會公益、她的基本權利，因此認定有延長羈押必要。

許婦2021年與前夫離婚，雙方協議與前夫以每隔1至2周輪流照顧兒子。前年年中許婦被公司裁員，沒了工作經濟瞬陷困頓，她付不出房租，日常生活開銷又需要用錢，承受龐大的經濟壓力；同年10月她在新北樹林租處用枕頭悶死兒子，再持刀輕生。當時前夫聯繫不上許婦，帶著警方到她租處破門，赫見許婦奄奄一息，兒子則出現屍斑。

國民法官庭審理時，檢方出示許婦和兒子教師對話，許婦除常以兒子「肚子痛、身體不舒服、回南部、她上班要遲到」無法帶孩子上學等理由替兒子請假，有時還會無故不到校上課。老師聯繫不上許婦，轉而聯繫她前夫，她卻責怪老師；她請假時稱會替兒子補課、指導作業，但也沒達成，兒子跟不上學校進度。

檢方指出，許婦在手機與平板中留下兩種版本的遺書，稱從小到大都得不到家人討喜，想靠婚姻逃家，卻得到失敗的婚姻，丈夫還出軌，又遇上重要親人相繼離世，讓她對人生絕望，上班因此恍神而被開除。被辭退後，她在家休息1、2個月，覺得自己生病了但沒看醫生，幾度產生輕生念頭。

許婦在遺書內指控前夫家「沒資格有她血脈的小孩」，並指控前夫和小三在一起，殺兒子的理由是覺得兒子和自己太像了，怕兒子也跟她一樣得不到社會認可，兒子也說只想跟她在一起，「希望可以火化後和兒子放在一起」。

高院審理期間，許婦的父母究竟應算是「死者家屬」還是「被告家屬」惹議，告訴代理人、檢察官認為夫妻只是在替女兒卸責，但許婦的辯護律師則稱「他們確實是死者的外公、外婆」。