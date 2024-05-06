管帳又管印鑑 出納、會計監守自盜難發現

公司出納、會計監守自盜手法層出不窮。支票示意圖／本報資料照 高雄知名營造廠資深女會計，涉嫌監守自盜盜走公司上億元現金，犯行長達六年才被發現，她如何閃過銀行端照會程序，連辦案人員也不解，事後女會計傳已歸還侵占的部分款項，全案仍有諸多疑點待檢調釐清。

按正常支票請領流程，執票人到櫃檯兌現，只要開票人簽章正確、蓋印、日期、金額清楚且為有效票，即可兌領支票。

公司出納、會計監守自盜手法層出不窮，歐洲最大自行車商在台分公司的劉姓女會計，也曾在二○○九年起至二○一五年底，利用掌管公司帳戶機會，取走公司帳戶款項高達二億三千萬元，用來購買精品、房產。

劉女犯案六年多都沒有被發現，直到公司下游廠商請款，因帳戶現金不足，廠商無法兌票，公司查帳後才驚覺資產被掏空；劉女最後被依侵占罪判刑四年八月定讞，未扣案犯罪所得高達一億七千七百餘萬元。

新竹一名呂姓會計則涉嫌偽造帳冊，收入、支出差額轉入自己帳戶，還藉保管印鑑機會，偷開公司支票七十二張，兌領款項存入自己帳戶，直到老闆發現帳務有異才曝光，統計呂女盜領公款二七三六萬元，去年六月被依偽造有價證券罪判刑八年六月。

銀行人士說，每家公司開票程序不同，一般實務上，出票時都會先知會銀行，等執票人到櫃後，確認資料無誤就能請款，這類程序多半由公司出納負責，不見得會知會公司高層，若碰到有心人士，加上公司未落實帳務稽核，犯行就很難被察覺。