基隆市政府收回饋金未付廢棄物處理費 判賠2418萬元

永盛開發公司2022年向基隆市府申請2418萬餘元廢棄物處理費，並先給市府305萬餘元回饋金，市府以底渣再生粒料不符標準為由拒付，廠商提告。法院判決市府須支付全額處理費。

基隆市政府今天表示，此案由前市府時期核定，經與律師討論後，尊重法院判決，不再上訴，後續將依法及相關程序給付永盛處理費。

基隆地方法院判決書指出，基隆市政府與永盛在2004年間簽訂「基隆市鼓勵民間機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場BOO設置計畫」契約書，約定由永盛興建最終處置場後開始營運，並處理基隆市轄區內的一般事業廢棄物，市府須支付永盛處理費；BOO（興建、營運、擁有）案契約期間自2008年7月17日起至2023年7月16日止。

2021年間，雙方協議當年度處理費為每公噸新台幣1582元，基隆市環保局之後以當年2月7日起至9月16日產生的1萬5783.8公噸焚化底渣，核定永盛所提的「天外天掩埋場暫置區之底渣分選再利用計畫書」，由永盛執行再生粒料的篩分。

2022年10月底，永盛、市府還有經當時行政院環境保護署許可的檢測機構，前往底渣暫置現場採樣，並送粒徑雜質檢測，檢測報告顯示永盛處理完成的再生粒料符合規範，之後使用於路面改善工程。

判決書指出，2022年底，永盛向市府請款2418萬6771元，經環保局複查無誤後，市府則要求永盛支付305萬7746元回饋金。永盛於去年1月支付回饋金後，市府卻未依約支付處理費，且多次催繳都不置理，因此提告向市府要求支付處理費用。

市府向法院辯稱，去年3月再度會勘時，發現有許多超過20毫米粒徑的雜質，不符合焚化再生粒料環境標準規定，經發文給永盛改善卻遭拒絕，只好委請其他公司處置，相關改善費用約5465萬元，在永盛未改善前，拒絕給付委託處理費，請法院駁回永盛所提的告訴。

法官認為，永盛已委託當時的行政院環境保護署核可公司，並與市府環保局員工進行採驗，當時檢測結果符合規定，且也依約支付回饋金，當然可向市府請求委託處理費。

此外，市府相隔數月才再度會勘檢驗，且再生粒料下方本來就有掩埋物，無法排除有天氣、人為因素，導致雜質混入，判市府敗訴，須支付委託處理費用。