已婚董座約會女直播主！正宮拿尪自白書提告 法官卻因這點判敗訴

台中市楊姓男子是一間傳產公司董座，已婚育有一子，但近年與妻子分房，楊妻指控，楊與一名林姓女直播主過從甚密，曾傳「好想你」、「看我房間嗎」等語，楊也寫自白書，向妻子坦認，有與林女約會、牽手、擁抱行為，楊妻提告求償100萬元，但法官認為，自白書為單方面說詞，林女也否認有侵害配偶權行為，楊妻提供證據，不足證明林女與楊有染，判免賠。

判決指出，楊姓男子是傳產公司董座，在2017年已結婚，育有一子，但楊妻指控，楊在去年間透過烤肉聚會，認識一名林姓女直播主，楊妻指控，林女明知楊男已婚，且她剛生產完5個月，沒有辦法與楊同房的狀況下，林女與楊多次相約見面、約會，甚至牽手、擁抱等，與逾越正常一般男女社交往來，楊也已寫下自白書坦認此事，也有林女與楊的通訊軟體對話紀錄為證。

楊妻提到的對話紀錄中，林女曾傳訊給楊「看我房間嗎」、「想你是不是喝醉了」、「是不是訊息被看到了」、「是不是喝掛了」、「貼圖（好想你）」，楊妻認為，二人間的行為，已破壞她的婚姻感情，造成她焦慮、情緒低落，罹患精神官能症，據此求償100萬元。

不過林女在法院審理時，否認有楊妻指控侵害配偶權的行為，林女辯稱，雙方交往都是業務交際手段，且楊妻提供的對話截圖，缺乏完整對話紀錄，若雙方真有男女交往，她怎會僅傳送三句對話，其餘都是楊單方面的情感表達，她與楊僅在公共場合有3次見面，擁抱、牽手的時間都短暫，屬於一般業務往來與朋友間的友好行為，沒有逾越婚姻關係。