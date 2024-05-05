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超車不順比中指 行車記錄器全都錄 被判有罪5萬元飛了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓男子開車行駛快速時道路，與開大客車的曾男疑行車問題引發不悅，超車後開窗，伸出手比中指，曾男檢附行車記錄器影像提告，吳男承認有比中指，但辯稱當時並沒有不高興，也不是針對曾男比中指。基隆地方法院審理後，認定吳男犯公然侮辱罪，且無悔意，判拘役50天，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，吳男去年4月1日上午10點半多，駕車行駛台62線萬瑞快速道路指標6.9公里處，因曾男駕駛的營業大客車在前方，讓他無法順利超車心生不悅。吳男切換車道開到曾車右前方時，把手伸出車窗外，多次對曾男比中指。曾男認為名譽及社會評價受貶損，檢附行車記錄器錄影檔案報案。基隆地檢署檢察官偵查後起訴。

吳男辯稱，他確實有將手伸出車窗比中指，但不是對曾男比的。兩人開車過程中沒有發生衝突，沒有犯罪意圖。曾男指控他因超車問題比中指，但他當時並沒有不高興，怎麼可以說他中指就是針對曾男，否認有公然侮辱犯行。

法官檢視行車記錄器影像顯示，吳男開車在曾男的右前方，清晰可見吳男將手伸出車窗外，對行駛在他左後的曾男比中指。此外吳男開車靠左近距離切入曾男車道，左前輪、左後輪壓住車道中間白線時，也可見吳男將手伸出車窗外比中指。吳男辯詞有悖事理及經驗法則，認為是卸責之詞，不足採信。

法官指出，刑法公然侮辱罪是指對人辱罵、嘲笑、侮蔑，方法不問文字、言詞、態度或舉動，只須公然為之，足使他人在精神上、心理上有感受難堪或不快之虞，減損聲譽、人格及社會評價即構成。現今社會社會認為「比中指」如「三字經」的肢體化言語，強烈含有侮辱他人意思，認定吳男行為足以貶損曾男人格尊嚴與社會評價，已犯公然侮辱罪。

法官說，吳男行為造成兩車碰撞風險升高，且犯後無悔意，對社會公共秩序、交通安全造成顯明危險。考量吳男行為動機、手段、所生危害，兼衡獨居、經濟狀況小康、小學畢業及曾男因路途遙遠，不願意到院調解等情狀，判吳男拘役50天，如易科罰金以1千元折算1天 。

吳男開車與開大客車的曾男疑行車問題引發不悅，對曾男比中指挨告。基隆地方法院審理後，認定吳男犯公然侮辱罪，判拘役50天，可易科罰金。記者邱瑞杰／攝影
吳男開車與開大客車的曾男疑行車問題引發不悅，對曾男比中指挨告。基隆地方法院審理後，認定吳男犯公然侮辱罪，判拘役50天，可易科罰金。記者邱瑞杰／攝影

公然侮辱 行車記錄器 車道

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