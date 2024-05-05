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房仲涉刺死承租人聲請不行國審 涉法律感情嘉院駁回

中央社／ 嘉義市5日電

嘉縣呂姓房仲去年與欲承租倉庫黃男等4人起爭執、鬥毆，呂男涉持刀刺死黃男，案件將行國民法官參審；呂男日前聲請不行國民參審，嘉義地院認為是否符合「當場激於義憤」要件，牽涉國民法律感情判斷，應予駁回。

呂男日前委託辯護人向嘉義地方法院聲請裁定不行國民參與審判，理由為案情相當複雜，且有多處爭點，因此，須高度專業知識來完成審判程序，顯見案件已無彰顯國民參與審判價值的重要意義。

嘉義地方法院表示，32歲從事房仲的呂男及其父親，於去年10月17日晚間，與欲承租倉庫的白姓、高姓、黃姓等3男及1名未成年人，在嘉義縣水上鄉1處倉庫前發生爭執、鬥毆；呂男涉嫌持短刀接續揮砍、刺擊黃男2下、白男1下，造成2人血流如注，黃男送醫不治、白男急救後挽回一命。

嘉義地院認為，關於呂男犯罪動機，呂男行為應認定於「殺人罪」、「傷害罪」、「傷害致人於死罪」，抑或「義憤傷害或義憤傷害致死罪」，這與呂男生活經驗息息相關，且是否符合「當場激於義憤」要件，更牽涉國民法律感情判斷，而非屬高度法律專業知識範疇。

嘉義地院指出，這起案件造成1死1傷，對社會秩序與治安衝擊甚大，呂男所涉犯行應如何論罪科刑，為社會大眾所關心，且由國民法官秉其正當法律感情參與審判，共同認定事實並為刑量定，具有維護公益及彰顯國民參與審判價值的重要意義，因此，呂男聲請為無理由，應予駁回。

嘉義 國民法官 鬥毆

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