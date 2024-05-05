陸軍士官迷網路賭博 營區內外狂下注20月 欠債丟職判刑
台中市郭姓男子曾是陸軍下士，前年間因染上賭癮，成為多個博弈網站的會員後，將薪資帳戶轉帳到博弈網站內簽注，下注時間長達20個月，直至去年8月間，因為每月4萬多元的薪水，已不付不出龐大賭債，郭自行向營區反映後接受調查，郭遭汰除，一審依賭博罪，判他2月徒刑，得易科6萬元。
判決指出，郭姓男子是陸軍第二三四旅下士，還沒從軍時，已染上賭癮後，後來入營服役後，從前年6月間開始，陸續在營區寢室，或休假在營區外的住居所，以手機登入多個博弈網站「大老爺娛樂城」、「鉅城娛樂城」、「隆亨娛樂城」及「Q8娛樂城」，成為該網站簽注會員後，將每個月都會從薪資帳戶，轉帳不等金額到博弈網站內簽注，以獲得與現金換算比率一比一的虛擬點數，下注簽賭百家樂。
郭男以每月4萬多元的薪資，連續下注，後來因薪資已不足以償還積欠的高額賭債，郭男在去年8月間向營區反映此事後，自行接受憲兵隊調查，郭也因此遭軍方汰除，檢方依賭博罪起訴，聲請簡易判決處刑。
台中地院近日審結，認為郭男貪圖賭博僥倖利得，無視賭博對社會風氣得危害，竟在營區賭博財物，敗壞營區紀律，且賭博接續長達1年8月時間，行為不當，審酌郭男已坦認犯行，依賭博罪判刑2月，可易科6萬元，仍可上訴。
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