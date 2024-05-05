快訊

汪小菲來台出庭「穿金秀賢同款」 26萬外套網酸：買家秀和賣家秀

NBA／新狼王愛德華狂飆43分 灰狼力壓衛冕軍客場搶首勝

桃園停電重災區半個月近20次 網轟：台電懲罰桃園人？

陸軍士官迷網路賭博 營區內外狂下注20月 欠債丟職判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓男子曾是陸軍下士，前年間因染上賭癮，成為多個博弈網站的會員後，將薪資帳戶轉帳到博弈網站內簽注，下注時間長達20個月，直至去年8月間，因為每月4萬多元的薪水，已不付不出龐大賭債，郭自行向營區反映後接受調查，郭遭汰除，一審依賭博罪，判他2月徒刑，得易科6萬元。

判決指出，郭姓男子是陸軍第二三四旅下士，還沒從軍時，已染上賭癮後，後來入營服役後，從前年6月間開始，陸續在營區寢室，或休假在營區外的住居所，以手機登入多個博弈網站「大老爺娛樂城」、「鉅城娛樂城」、「隆亨娛樂城」及「Q8娛樂城」，成為該網站簽注會員後，將每個月都會從薪資帳戶，轉帳不等金額到博弈網站內簽注，以獲得與現金換算比率一比一的虛擬點數，下注簽賭百家樂。

郭男以每月4萬多元的薪資，連續下注，後來因薪資已不足以償還積欠的高額賭債，郭男在去年8月間向營區反映此事後，自行接受憲兵隊調查，郭也因此遭軍方汰除，檢方依賭博罪起訴，聲請簡易判決處刑。

台中地院近日審結，認為郭男貪圖賭博僥倖利得，無視賭博對社會風氣得危害，竟在營區賭博財物，敗壞營區紀律，且賭博接續長達1年8月時間，行為不當，審酌郭男已坦認犯行，依賭博罪判刑2月，可易科6萬元，仍可上訴。

一名陸軍下士，染上網路博弈，積欠賭債遭軍方汰除，台中地院判他2月徒刑，可易科。示意圖／本報資料照
一名陸軍下士，染上網路博弈，積欠賭債遭軍方汰除，台中地院判他2月徒刑，可易科。示意圖／本報資料照

薪資 賭博 陸軍

延伸閱讀

陸軍下士賭博1年8個月欠一屁股債 向長官自爆...軍法送辦

陸軍士督長李家緯調職 鍾樹明親頒獎肯定

陸軍航勤廠下士投資遭詐損失150萬 「這些行為」丟軍職

陸軍司令交辦事項逾年未見起色 大動作整頓士督長體系

相關新聞

陸軍士官迷網路賭博 營區內外狂下注20月 欠債丟職判刑

台中市郭姓男子曾是陸軍下士，前年間因染上賭癮，成為多個博弈網站的會員後，將薪資帳戶轉帳到博弈網站內簽注，下注時間長達20...

被詐轉投效詐團 55歲交警免職、判刑

彰化警方偵辦詐騙案件，發現9名被害人匯款到交通大隊凃姓員警的帳戶，進而查出他投資虛擬貨幣被詐之後疑似缺錢，提供個人帳戶給...

陳錕山棄職赴陸害慘中央大學 判賠89萬

曾任職中央大學教授的陳錕山，原負責前農委會林務局農林航空量測所委託兩億五千萬元「機載孔徑雷達系統採購案」，未料陳男中途棄...

強颱搶收文旦 暴力「開」鎖判無罪

潘姓女子與許姓女子因袋地通行權問題有嫌隙，曾姓柚農承租潘女土地種植文旦，去年蘇拉颱風來襲，曾男為搶收文旦，聯合潘女用砂輪...

無罪上訴逆轉！台中狠保母虐癱1歲女童 傷害致重傷改判2年原因曝光

台中洪姓保母照顧1歲11個月大女童期間，因情緒失控朝她攻擊、劇烈搖晃釀腦出血、手腳骨折，導致腦損遲緩重傷，檢方起初僅依過...

彰化交警投資被詐竟加入詐團連詐9人 判刑2年9月再免職

彰化警方偵辦詐騙案件，發現9名被害人匯款到交通隊凃姓員警帳戶，進而查出他投資虛擬貨幣被詐之後，提供個人帳戶給詐騙集團洗錢。彰化地方法院依違反組織犯罪制例判決凃姓員警有期徒刑2年9月，彰化縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。