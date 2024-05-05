強颱搶收文旦 暴力「開」鎖判無罪

去年蘇拉颱風來襲，曾男為搶收文旦，使用砂輪機毀壞許女土地圍籬大門上鎖頭，與地主潘女都挨告，法官認曾及潘女避難行為並無過當，均獲判無罪。圖／本報資料照

潘姓女子與許姓女子因袋地通行權問題有嫌隙，曾姓柚農承租潘女土地種植文旦，去年蘇拉颱風來襲，曾男為搶收文旦，聯合潘女用砂輪機毀壞許女圍籬大門鎖頭，雙雙挨告毀損罪遭起訴；法院審理時，曾男表示不得已才這麼做，否則數十萬元文旦就毀了，法官考量許女的鎖頭不到五百元，認曾男、許女行為符合刑法緊急避難要件，罕見判決兩人無罪。

所謂袋地，是指沒有對外聯絡的土地，若土地沒有對外聯絡道路，將造成土地難以利用，使其失去經濟價值，不符合社會利益，因此民法設有鄰地通行權規定。土地所有人建築房屋逾越地界，鄰地所有人知其越界而提出異議時，得依民法第七六七條規定請求移除或變更其建築物。

判決指出，潘女先前對許女提出確認袋地通行權，民事判決確認潘女有通行權，許女應將土地上障礙物除去，並容忍潘女在該部分土地開設道路，且不得在該部分土地上有任何妨害通行行為。

潘女律師表示，許女於民事判決確定後，在該土地上設置圍籬，並分別在前後圍籬以密碼鎖、鎖頭鎖住，也未將密碼告與鑰匙交付潘女，妨害潘女等人行使袋地通行權。

曾男主張，去年八月廿七日，當時蘇拉颱風從中颱變成強颱，麻豆地區都在搶收文旦，如果不搶收，颱風過後就血本無歸，他不得已才毀損鎖頭搶救文旦，如果文旦沒有搬出來，那一年的心血就白費了，這些文旦價值卅多萬元。

法院調查，案發前潘女向警方、鄰里長反映該土地遭許女以圍籬加鎖妨害通行權，當時蘇拉颱風撲台在即，曾男及潘女為搶救財產出此下策，依利益衡量原則，符合阻卻違法事由。