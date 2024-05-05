陳錕山棄職赴陸害慘中央大學 判賠89萬

中央大學前教授陳錕山受林務局農航所委託「機載雷達系統採購案」計畫，中途卻棄職投共，一度讓中大被列入政府採購黑名單。本報資料照片 曾任職中央大學教授的陳錕山，原負責前農委會林務局農林航空量測所委託兩億五千萬元「機載孔徑雷達系統採購案」，未料陳男中途棄職投共，害中央大學額外花人力、經費，成果仍遭林務局拒收，校方依仲裁損失對陳求償八十九萬元，陳男在大陸未出庭，亦無提出書狀爭執，法院依一造辯論判決，判陳男全額給付校方。

陳錕山是知名電機學者，研究領域為電波遙測，在電波散射理論研究上有傑出貢獻。他在中央大學任職廿一年，曾任太空遙測研究中心、通訊系統研究中心主任、兼任前瞻科技研究中心主任與主持微波遙測實驗室，曾參與中科院、電展室委託研究案，二○一三年投共擔任「千人計劃」專家，讓外界憂心國家機密外洩。

中央大學主張，陳錕山二○一三年起無故擅離職守、棄職逃匿大陸地區不到職，校方發函通知也置之不理，提告刑事背信罪拒不出庭，被檢方通緝。據了解，此採購案金額約二點五億元，陳錕山投共標案做不出來，中大還被政府採購公報列為拒絕往來廠商，依政府採購法停權三年。

中央大學說，陳錕山擔任通訊系統研究中心主任時，曾任林務局農林航空量測所「機載孔徑雷達系統採購案」計畫主持人，因逃往大陸導致計畫無法完成，校方需額外投入許多人力、經費，但最後林務局拒絕驗收，校方被迫提起仲裁。

中央大學依據仲裁、採購申訴委任律師費、調解費、法院裁判費，以及林務局農林航空量測所履約費，共向陳錕山求償八十九萬元；陳男經法院通知未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院認為，陳錕山無故棄職逃匿大陸，導致「機載孔徑雷達系統採購」案無法如期完成，中央大學依侵權行為提民事求償有理，判中央大學勝訴。