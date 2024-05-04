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逆轉無罪上訴！台中狠保母虐癱1歲女童 傷害致重傷改判2年原因曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中洪姓保母照顧1歲11個月大女童期間，因情緒失控朝她攻擊、劇烈搖晃釀腦出血、手腳骨折，導致腦損遲緩重傷，檢方起初僅依過失傷害起訴，法院一審雖認定應為蓄意虐待，卻礙於無法變更起訴法條判洪無罪；二審則認為變更起訴法條合法，撤銷改依傷害致重傷罪判洪2年，可上訴。

檢方起訴指出，洪女2021年1月2日照顧女童期間，對方受傷腦出血、右肱骨骨折及腦水腫，因中樞神經受傷、腦損等，釀右側肢體運動神經障礙，右手、腳五趾永久機能喪失，涉嫌過失致重傷害。

洪女起初辯稱，她同時帶2個小孩，沒注意女童爬上椅子玩，掉落頭撞到地上門軸，只聽女童哭了1聲，後來女童有些情緒，自己用頭去撞地板後癱軟，她馬上叫救護車，否認施虐。

台中地院一審根據醫院鑑定，發現女童頭部有遭劇烈撞擊或搖晃，是由成年人對她蓄意攻擊、用力拋摔撞擊導致，且還有右肩關節脫臼、肱骨骨折，都不是從椅子上跌落會造成的傷勢，有高度受虐情形。

後來蒞庭檢察官也以補充理由書，改主張洪女對未滿2歲女童故意為傷害行為致重傷，涉犯成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪。

但一審說，檢方是依刑法第284條過失傷害罪嫌起訴，和刑法第277條傷害罪，2罪非同一事實，礙於不得變更起訴法條，僅能就檢方起訴洪過失致死部分判無罪，另洪涉犯傷害致重傷部分，應由檢察官另行偵辦。

台中高分院二審認為，檢方起訴洪女疏忽，和二審認定她用力劇烈搖晃女童，是針對同一被害人，侵害身體法益、時間地點相同，僅是疏失或故意傷害之別，且一、二審都已告知洪女犯故意對兒童傷害罪罪名，已確保其攻擊防禦及辯護權，避免衝突性裁判。

二審說，為避免洪女重複應訴訟累，簡省司法資源，認為一審蒞庭檢察官變更起訴法條合法，應依故意對兒童傷害致重傷罪論處。另洪女已賠償對方家長100萬元、當庭道歉，雖未能獲得和解，仍考量她是一時情緒不穩導致，認為情堪憫恕依刑法第59條減刑。

二審說，洪女虐到女童重傷，復原之路千辛萬苦，幼小身軀需承受巨大痛苦，長久心靈復健更是漫長之路，撤銷改依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判她2年。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

傷害罪 檢察官 骨折

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