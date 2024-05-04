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彰化交警投資被詐竟加入詐團連詐9人 判刑2年9月再免職

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化警方偵辦詐騙案件，發現9名被害人匯款到員林警分局凃姓員警帳戶，進而查出他投資虛擬貨幣被詐之後，提供個人帳戶給詐騙集團洗錢。彰化地方法院依違反組織犯罪制例判決凃姓員警有期徒刑2年9月，員林警分局宣布記二大過免職淘汰。一審判決可上訴。

員林警分局今表示，55歲凃姓員警原本是交通警察，因投資虛擬貨幣被詐，蒙受經濟損失，2022年7月起提供帳戶給詐騙集團作為人頭帳戶，員林警分局秉持不掩飾、不護短、不庇縱的立場主動介入調查，報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

判決書指出，凃姓員警加入自稱「蘇格蘭銀行經理」、「老總」的不詳詐團分子及楊姓男子組成的詐騙集團，並提供郵局、中信銀、合庫、土銀的個人帳戶，自2022年7月至9月吳姓等被害人先後匯款4千元至25萬元，凃姓員警提領出來交給楊男和詐團成員，由楊男兌換成美元匯款到國外製造資金斷點，凃姓員警共得到1萬7千元報酬。

法官審酌凃嫌擔任警察人員，顯然非常清楚現今詐欺猖獗的狀況，明知詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，政府嚴加查緝並加重刑罰，凃員仍貪圖利慾、以身試法，擔任提供帳戶、車手取款、轉交贓款的工作分擔，暨審酌他在這案件中的分工程度、分贓比例、所造成損害及智識程度等一切情狀，判處有期徒刑2年9月。

彰化地方法院判處交通隊被詐後卻加入詐團的凃姓員警有期徒2年9月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處交通隊被詐後卻加入詐團的凃姓員警有期徒2年9月。記者簡慧珍／攝影

彰化 虛擬貨幣 詐騙集團

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