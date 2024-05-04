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高公局老約聘工監守自盜近百萬 拿去買佛像貪汙罪判4年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中曾姓男子擔任高速公路局中區養護分局約聘養護工逾20年，因熟悉庫房管理竟盜賣國家用來維護道路的鋼材、廢料，分3批將總價96萬元材料以16萬元賤賣給廠商，將所得拿去買佛像、日常花用；法院以曾監守自盜，考量已繳回犯罪所得，依3個貪汙罪判他4年，褫奪公權3年，可上訴。 

檢、廉調查，曾男（55歲）2001年在高公局中區養護工程分局當約聘道路養護工，他長期管理庫房業務，清楚廠商進料、領料流程間漏洞，趁著廠商進料時刻意將護欄板、H型鋼柱及鋼墊塊放在暫置區，待廠商因維修需領料時故意不登記。

而廠商進料依規定採購的鋼材應編號入高公局倉庫，需維修時再申請領料，且換下的廢纜線、螺栓也應繳回高公局做有價變賣。

檢、廉查出，曾2019年間告知廠商有批鋼材要變賣，將總價值66萬450元的363片護欄板、鋼柱，以12萬元賤賣給廠商後，將該筆錢當生活花費、買佛像之用。2020年他又以同樣手法變賣總價值30多萬元的鋼材、廢料，再賤賣4萬元，因倉庫保全察覺異狀通報才曝光。

檢方訊時，曾坦承因長期管理庫房，利用職務之便分3次將高公局所有鋼材、廢料變賣，侵佔高公局價值96萬7940元財物。

台中地院審理時，曾翻供否認侵占公有財物，辯稱不知護欄板、H型鋼柱是大甲段財產，營造公司負責人說是他們的材料，他才以為是廠商的。

法院比對相關採購、施工契約，也確認廠商依工程契約購入的護欄板、H型鋼柱及鋼墊塊等，繳交放置大甲段庫房料棚的承包商材料區，該等材料是由大甲段買斷提供，確實是大甲段所有的公有財物，不採信曾辯詞。

法院指出，所謂侵占就是俗稱的「監守自盜」，經查曾具有公務員身分，其已構成貪汙治罪公務員侵占公有財物罪。

法院審酌，曾已繳回犯罪所得，依法減刑，且曾職位不高、薪資不優渥，犯後繳回不法所得幸未造成大甲段維護工程問題，惡性上非重大，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，依3個公務員侵占公有財物罪，各判3年2月、2年10月，3年，3罪應執行4年，褫奪公權3年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

侵占 材料 高公局

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