「畜生要你死就得死 」藍委羅廷瑋IG收死亡威脅
國民黨立委羅廷瑋今透露，昨日收到民眾在instagram留言，「羅畜生我要你死。就得死。」驚悚的用語，讓人不禁毛骨悚然，目前已交由警方調查中。
羅廷瑋說，昨天行程滿檔，休息的時候手機突然推播發現有人留言，點進去看就發現這則訊息，不知道對方是出於什麼原因，但被恐嚇心理覺得有點不安，長期遭受網軍攻擊已習以為常，但現在已經是收到死亡威脅，且家裡有長輩也有三個小孩子，家裡人現在都很擔心，也很這樣的行為感到非常遺憾，希望只是虛驚一場。
羅廷瑋表示，攻擊我國憲法賦予人民言論自由的權利，但當言論威脅他人安危，讓人心生恐懼時恐觸及刑法，希望民眾保持理性，行使言論自由時應注意用詞，切勿觸法，並呼籲警方儘速偵辦。
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