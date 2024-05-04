「畜生要你死就得死 」藍委羅廷瑋IG收死亡威脅

國民黨立委羅廷瑋今透露，昨日收到民眾在instagram留言，「羅畜生我要你死。就得死。」驚悚的用語，讓人不禁毛骨悚然，目前已交由警方調查中。

羅廷瑋說，昨天行程滿檔，休息的時候手機突然推播發現有人留言，點進去看就發現這則訊息，不知道對方是出於什麼原因，但被恐嚇心理覺得有點不安，長期遭受網軍攻擊已習以為常，但現在已經是收到死亡威脅，且家裡有長輩也有三個小孩子，家裡人現在都很擔心，也很這樣的行為感到非常遺憾，希望只是虛驚一場。