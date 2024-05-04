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5億高中生案 「配偶」嗆法官很好笑

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中五億高中生案昨天院開庭，被控謀財害命的夏姓男子未認罪，中午出庭後搭計程車離開。記者黃仲裕／攝影
台中五億高中生案昨天院開庭，被控謀財害命的夏姓男子未認罪，中午出庭後搭計程車離開。記者黃仲裕／攝影

台中五億賴姓高中生案昨天辯論終結，審判長為釐清夏姓男子有無結婚真意，再次詢問夏為何想和賴男同性結婚？夏男態度也很不耐煩，強調同性婚本來就是少數，不能很公開，他和賴男怕家人反對才自己作主，若遭判有罪是「迫於輿論的判決」，全案六月廿八日上午宣判。

今天賴男墜樓過世一周年，遺體迄今仍然冰存，而被檢方指控謀財的夏男依舊不認罪，審判長訊問夏男，明明已經替賴家完成不動產相關事宜，為何還要幫賴男管理財務？詎料夏男（廿七歲）竟回法官說「妳講這個很好笑」，他們家是地政、土地開發業，「本就會去拜訪拓展客戶，建立財務觀念」。

審判長林依蓉問夏男與賴男有何感情基礎？夏男說每個人對婚姻主觀感受不同，自己有理說不清，也不需外人偏見解讀，更說兩人都是同意結婚，到底侵害國家什麼法益？還說「正義不應建立在別人的不正義上。」

審判長另針對夏男與賴男互動、結婚過程訊問，夏男態度轉趨不耐煩說，「妳的問題跟檢察官問一模一樣」，更質疑檢察官迫於輿論壓力起訴，外界對他有偏見，難道這樣就判他有罪？

檢方指出，賴男無同性戀傾向，還有心儀女生，顯然是異性戀，認為夏男利用賴男涉世未深，又剛受贈龐大遺產，所以用登記同婚可解除原生家庭壓力來欺騙，且登記當天賴男毫無喜悅之情。

檢方說，種種跡象可證明是假結婚，夏男犯後飾詞狡辯且無悔意，請法院量處適當之刑。

假結婚 同婚 婚姻 遺產

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