憲法法庭首度公告延期辯論「這2案」 外界猜許宗力520與小英同進退？

憲法法庭今公告原訂5月21日、7月9日行言詞辯論的禁止選前公布民調案、受刑人勞作金案，均延期舉行言詞辯論，這也是憲法法庭首次延期言詞辯論；公告一出，令外界不禁猜想司法院長、憲法法庭審判長許宗力是否將與蔡英文總統「同進退」，但憲法法庭回應，單純考量待審案件排程問題，恐無法於10月底審結才延期。

憲法法庭1月25日公告今年4月至7月言詞辯論庭期表，其中包括4月23日死刑案，也訂5月21日辯論禁止選前公布民調案、7月9日辯論受刑人勞作金案。除死刑案已如期辯論之外，憲法法庭今將禁止選前公布民調、受刑人勞作金兩案皆公告延期舉行，確切時日會再另行公告。

因禁止選前公布民調案、受刑人勞作金案原定言詞辯論期日均為5月20日之後，外界猜測延期原因是否與許宗力將請辭、和蔡英文同進退有關。憲法法庭回應，因目前待審案件多、討論費時，恐無法在10月底審結，才會先公告延期。