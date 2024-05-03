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憲法法庭首度公告延期辯論「這2案」 外界猜許宗力520與小英同進退？

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

憲法法庭今公告原訂5月21日、7月9日行言詞辯論的禁止選前公布民調案、受刑人勞作金案，均延期舉行言詞辯論，這也是憲法法庭首次延期言詞辯論；公告一出，令外界不禁猜想司法院長、憲法法庭審判長許宗力是否將與蔡英文總統「同進退」，但憲法法庭回應，單純考量待審案件排程問題，恐無法於10月底審結才延期。

憲法法庭1月25日公告今年4月至7月言詞辯論庭期表，其中包括4月23日死刑案，也訂5月21日辯論禁止選前公布民調案、7月9日辯論受刑人勞作金案。除死刑案已如期辯論之外，憲法法庭今將禁止選前公布民調、受刑人勞作金兩案皆公告延期舉行，確切時日會再另行公告。

因禁止選前公布民調案、受刑人勞作金案原定言詞辯論期日均為5月20日之後，外界猜測延期原因是否與許宗力將請辭、和蔡英文同進退有關。憲法法庭回應，因目前待審案件多、討論費時，恐無法在10月底審結，才會先公告延期。

有法界人士認為，許宗力在5月20日與蔡英文共進退的機率仍不高，因如今已行言詞辯論的憲法訴訟案，尚有侮辱公務員案判決未出爐，還有社會矚目的死刑存廢一案，宣判期日也會在7月之後。

司法院長許宗力。圖／聯合報系資料照片
司法院長許宗力。圖／聯合報系資料照片

司法院 憲法法庭 蔡英文 許宗力

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