合理化檢察工作量 法務部：2次送再議案由高檢署自行偵查

針對立法院司法及法制委員會舉辦公聽會提出檢察工作量超載，法務部今天表示，學者專家建議放寬管考、簡化書類、建置遠距訊問設備、妥適辦理再議等事項，都在進行中，第2次以上送再議案件，高檢署應以自行偵辦為原則。

法務部說，為合理化檢察官工作負擔，原訂辦案期限於日函頒新修正實施要點，適度延長一般偵查案件辦案期限，其中，一般偵查案件為1年，醫療糾紛案件及非屬經濟犯罪案件之詐欺、背信、侵占案件為1年6個月，重大刑事案件為6個月，再議案件為4個月，刑事執行案件為9個月。

法務部表示，檢察官參與民事及非訟事件的辦案期間為4個月，也一併考量女性同仁產假的照護需求，請假期間不算入辦案期間。

法務部表示，先前頒布適用所有案件不起訴處分書的簡化格式，仍持續推廣，另責成台灣高檢署研議完成妨害名譽、誣告罪等不起訴處分定型化例稿供檢察官參用，。

法務部指出，自2018年1月1日起改革再議制度，修正「檢察機關妥速辦理刑事案件實施要點」規定，即第2次以上送再議的案若偵查未完備，上級檢察署以自行偵查為原則，減少再議案發回次數，避免案件重複發回。

關於人犯移送耗費檢察成本部分，法務部說，2022年5月1日已開始試行「內勤案件以遠距視訊解送」制度，遇竊盜、最重本刑3年以下之罪、無肇事酒駕案且被告自白者，檢察官可准予警方以視訊方式解送，2022年12月1日起也推展至全國地檢署。