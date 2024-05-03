婚外情糾紛涉恐嚇竹縣議員千萬元 前南市高階警官莊武能判刑6月

前台南市政府警察局秘書室主任、3線1星高階警官莊武能，2022年12月年底因婚外情糾紛，竟用LINE傳訊勒索新竹縣張姓議員一千萬元，被自家人警方開槍逮捕過程還涉嫌衝撞員警，檢方依恐嚇取財、妨害公務罪起訴；新竹地院認為，莊意在報復，並非真的要錢，警方執法過程也有瑕疵，最後僅依強制罪判處有期徒刑6月，其他無罪。

判決書指出，本案發生在2022年12月26日到12月29日間，當時莊武能是台南市警局秘書室主任，與新竹縣尖石鄉某森林溫泉渡假村任職的高女有婚外情關係。

據了解，案發後莊男因此丟官，高女去職，事發溫泉森林度假村也已經更名、易主重新對外營業。針對判決結果，橫山警界同仁紛紛低調不願表示意見，但也深感扼腕，一位明日之星為此丟官很不值得，檢方是否上訴有待觀察。

當年12月25日晚間，莊武能到渡假村某房找高女，高女不給進門反而帶往她的宿舍，次日凌晨才承認前述房內另有張男，所以莊對於也有婚姻的張男介入他跟高女之間，感到不滿。

隔日起一連3天，莊用高女的手機，以Line通訊軟體，分以高女和「某甲」兩個身分，告訴張男「某甲」手中握張男跟高女之間的錄音錄影，以及張男因為高女而替前述渡假村鋪設道路涉及不法的證據，而要求被害人依其指示行動，否則即將把前述資料寄送給各政黨黨部、新竹縣議會、各大雜誌媒體，以此要脅張男準備現金1000萬。

張男依照指示備妥現金送往渡假村，但並無人收取；12月29日早上，莊認為已達報復目的，就再傳「都是開玩笑；一切都是整你的」等語給張，不過張仍認為遭恐嚇取財而報案。

橫山分獲報後鎖定高女車輛，於12月31日深夜近11點，見莊武能開車載高女返回渡假村，單獨一人在停車場等待時，多名員警上前盤查，過程中莊男拒不開車門，且意圖倒車衝撞員警，經一警持警棍敲擊車窗，另一警對空鳴槍示警後，再朝其車左前輪射擊2發，莊男仍拒不下車持續向前衝撞其他車輛，再向後倒車衝撞員警偵防車，當場被捕。

檢方偵結依恐嚇取財、妨害公務罪將莊武能提起公訴，判決書中指出，莊男不滿張男介入自己的婚外情，雖多次傳簡訊要脅張男，要曝光張男與高女的婚外情外，還揚言要將張男多次替高女所任職的渡假村鋪設道路涉及圖利、偽造文書等資料公諸於世，要張準備好1000萬元。

不過過程中，莊男不是提供高女的帳號供張匯款，就是表示不用給他錢，還多次用高女的身分告訴張男：不要給「某甲」錢、「某甲」不缺錢，只要一起下跪道歉等，顯見意在報復，並非真的要錢。

判決書指出，莊武能對橫山員警開槍逮他一事迄今氣憤、不認同，認為過程充滿瑕疵，猶如黑衣人要押人，畢竟他不是現行犯、也不是通緝犯。辯護律師也認為，警方一開始就鎖定是恐嚇取財的方向偵辦刑案，但本案並無任何檢警機關依法通知或傳喚、拘提莊男和高女，顯見員警並非依法執勤。承審法官認同所以妨害公務部分不成罪。